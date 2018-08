Ci Carvalho: "Os 'beijos do mel' têm sabor de carinho"

Sabe aquela famoso versículo bíblico de Filipenses: “Tudo posso naquele que me fortalece”? Pois é, ele se encaixa perfeitamente na história de Maria Aparecida Carvalho Vaz, mais conhecida como Ci Carvalho.

Em alguns anos, ela deu uma reviravolta em sua vida e atribui tudo isso a graça de Deus, pois as conquistas, conforme Ci, foram muitas. De cadeirante pós-acidente, Ci passou a ser uma microempreendedora. Faz sucesso em Laranjeiras do Sul e região com as delícias do ‘Beijo do Mel’.

HISTÓRIA

Em 2001, Ci mudou-se para Laranjeiras do Sul com os dois filhos e o marido, pouco tempo depois sofreu um trágico acidente de carro, na qual perdeu o marido e a melhor amiga que estavam juntos e ela ficou de cadeira de rodas por 5 anos.

“Quando estava cadeirante percebi como as pessoas olhavam para mim, mas não queria que fosse com piedade ou pena, pois somente quem não consegue fazer realmente nada é digna desse sentimento. Queria fazer tudo com a cadeira, ir ao mercado e tudo mais, para continuar minha vida”, relata.

Após o acidente ela foi fazer faculdade, deixando de ser apontada como ‘àquela do acidente’ e passou a ser a professora Ci. “Sempre digo que a literatura me escolheu, já que fiz Letras. Fui estudar para ocupar a mente, pois em cima de uma cadeira, sem poder caminhar, pensava que ia enlouquecer e começava a sentir pena de mim mesma. Mas eu não queria isso”, conta Ci.

Ela começou a dar aulas para alunos que tinham dificuldades, cobrava bem pouquinho e acabou ficando conhecida na cidade. “Tudo que você faz com amor tem retorno”, diz. Ela conta que logo começaram a surgir convites para aulas. Trabalhou até ano passado em um cursinho.

Porém, os ‘Beijos do Mel’ exigem muito e teve de fazer uma escolha. Decidiu então não dar mais aulas no cursinho, porém ainda leciona em escolas, com menor carga horária.

Pão de mel de cereja é uma das

opções de sabores (Andra Lemonie)

OS BEIJOS DO MEL

O empreendimento, assim como em muitos casos, iniciou por acaso. Precisava de dinheiro para ajudar o filho que fazia faculdade em outra cidade, que em um determinado período acabou ficando desempregado. “Queria fazer alguma coisa para poder ajudá-lo, pensava de que forma, se dava mais aulas, mas me questionava quando, pois não tinha mais tempo”, lembra.

Um dia mexendo nos caderninhos de receitas, daquele do tempo da vovó, olhou uma receita de bolo de mel e deixou separado. Dias depois chamou a filha para ajudá-la. “Fizemos a receita, não usamos nem a batedeira. Não tinha como derreter a cobertura, pois não tinha micro-ondas, ralei o chocolate por cima com o bolo ainda quente para derreter”, conta.

Quando pronto, a filha comeu um pedaço, mas como estava de dieta não quis levar para casa. “Então pensei, sozinha não vou comer toda a fôrma. Resolvi levar para meus alunos do cursinho. A intenção era apenas que eles comessem e que não sobrasse”, relembra Ci.

Para sua surpresa, os alunos gostaram tanto que pediram para que ela começasse a levar que eles comprariam. E então assim fez. “Lembro que naquela semana abasteci o carro apenas com notas de R$ 2”, lembra rindo, pois esse era o valor que cobrava por pedaço.

Ci ainda levou alguns pedaços para amigos provarem e opinarem sobre o produto. “Comecei então a ‘melhorar’, pois levava na forma, cortava o pedaço e vendia no guardanapo. Comprei então embalagens próprias”.

Aos poucos, após estudar, mexeu na receita, comprou forminhas pequenas de bolo. “Levei para uma amiga que tem um restaurante e pedi para ela provar e me dar uma opinião como profissional. Até então eu não tinha pensado em divulgar, porque ainda era algo muito pessoal. Ela postou na rede social com o título ‘Pão de mel da Cida’. Quando olhei tinha mais de 90 notificações, todos com pedidos. Fiquei anestesiada, pensando que eu possuía apenas uma forminha com 12 lugares e outro com seis, para dar conta de quase 400 pãezinhos de mel naquele final de semana. Respondi as pessoas e falei que ia dar conta de fazer todos”, recorda Ci, contando que isso foi na sexta-feira.

No sábado de manhã a filha foi ajuda-la. “Ainda não sei como, mas demos conta de fazer todos os pedidos. Desde aquele final de semana não parei mais”, conta entusiasmada. Como dava aulas, só podia fazer os pães as sextas e sábados e os clientes, que pediam exclusivamente pela internet e telefone, tinham que ir buscar.

“Não adianta você ser um excelente profissional se não for uma pessoa legal também. Tem que ser coerente com o que você faz e fala”

SUPORTE

Agora o filho já está formado e melhor ainda, é técnico em gastronomia e dá à mãe todo o suporte que ela necessita. Atualmente Ci faz e vende 30 sabores de pão de mel e também faz brownies. A maioria possui as informações nutricionais. Até o final do ano ela pretende rotular os que ainda faltam.

Os sabores mais pedidos são: doce de leite, brigadeiro, leite ninho, cream cheese com morango, maracujá e limã. Mas tem ainda nos sabores: cappuccino, café, doce de leite com caramelo de café, brigadeiro, brigadeiro crocante, prestígio, ganache, ganache com paçoca, pimenta, brigadeiro de leite ninho, cereja, entre outros. Neste inverno, uma novidade muito pedida foi a de pinhão.

Um dos grandes diferenciais é que este é um produto totalmente artesanal, sem nada de conservantes. “Meu receio é um dia precisar colocar, pois meu produto não pode perder o sabor caseiro, o sabor de carinho, que é um grande diferencial”, acredita a microempresária.

No final de 2016, Ci recebeu o convite, por meio da Sala do Empreendedor, para expor seus produtos no box dos microempreendedores no Mercado Municipal, onde está sempre nas terças e quintas à tarde.

“Uma palavra que não pode faltar nisso tudo é gratidão. Aos meus amigos, minha família, meus clientes, afinal, um produto não é nada se não tiver clientes”, destaca.



NOVIDADES

Ci relata que sempre procura criar coisas diferentes, aquilo que ninguém faz. “O Beijo do Mel começou de uma forma muito simples, mas sempre pedindo direção a Deus. E esse projeto é dele, não meu. Foi ele quem planejou”, agradece.

Para finalizar, Ci adianta que um de seus projeto é que em breve ela possa ter produtos a pronta entrega, para quem quiser ir buscar.

Além disso, iniciará também com pãezinhos de mel e brownie fitness. “Estamos estudando outro produto do Beijo do Mel que será surpresa”, completa.

SERVIÇO

Quem quiser encomendas brownis ou pãezinhos de mel podem entrar em contato pela página Delícias do Mel e cia, pelo WhatsApp (42)99947-3202 ou ainda pessoalmente todas as terças e quintas, no box 8, no Mercado Municipal de Laranjeiras do Sul.