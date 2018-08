Cia Black Heart se destaca em Festival de Dança de Toledo

Em uma competição bastante agitada, o grupo Companhia de Dança Black Heart, de Laranjeiras do Sul, se destaca na 4ª edição do Festival Toledo de Dança realizado de 07 a 12 de agosto. De acordo com o coordenador e coreógrafo, Dionatan Paiva Bahls, o grupo competiu em quatro categorias, sendo: Conjunto Avançado, onde a equipe se apresentou e ficou com 1º lugar; Duo, que ele e sua esposa Rubyane Mauricio ficaram em 2º lugar; Junior, que Abner Zé fez trabalho solo e também ficou em 2º lugar e para finalizar, na categoria Solo, Rubyane garantiu o 3º lugar.

“Iniciamos nosso trabalho há uns seis anos e hoje atuamos profissionalmente. É um honra poder representar Laranjeiras em um evento desse porte e trazer essas ótimas colocações. As premiações foram em medalhas, mas muito além disso, o importante é o título que recebemos, pois têm tantas outras cidades competindo, como Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá e nós de um município pequeno nos destacamos”, enaltece Dionatan agradecendo também o apoio do governo municipal que disponibilizou o transporte para o grupo se deslocar até o evento.

ESPETÁCULO

Dionatan aproveita a ocasião para destacar que no dia 08 de setembro o grupo realiza um evento para demonstrar as apresentações que realizam fora do município. “As vezes não conseguimos mostrar para nossa cidade tudo o que fazemos, pois é bem corrido, já que atuamos profissionalmente. Essa é a oportunidade de apresentar em nossa cidade todos os nossos trabalhos. Só precisamos a confirmação da prefeitura para confirmação da data e os ingressos serão vendidos antecipadamente para que com o lucro possamos construir nosso estúdio."

FESTIVAL

O Festival de Dança já faz parte da cultura da população de Toledo, onde o principal objetivo é fomentar e desenvolver a dança local, com a intenção de aprimorar o nível técnico e artístico dos dançarinos amadores e profissionais, do município e Região. Para este ano serão realizadas mostras avaliativas infantis, mostra itinerante, mostra competitiva e oficinas de diferentes linguagens.