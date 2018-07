Cida confirma liberação do trânsito de combustíveis no Paraná

Cida Borghetti, governadora do Paraná. (Foto: Divulgação)

A governadora do Paraná, Cida Borghetti, anunciou na tarde de hoje (28) a liberação do transporte de combustível em todo o Estado do Paraná. A medida vale para todos os derivados do petróleo: gasolina, etanol, óleo diesel e gás de cozinha, por exemplo.



A liberação é mais um resultado do diálogo estabelecido pelo Governo do Estado com as lideranças dos caminhoneiros. Cida também anunciou que o DER (Departamente de Estradas e Rodagens) e a Agepar já notificaram as seis concessionarias de pedágio sobre a isenção da tarifa do eixo suspenso em todas as praças.