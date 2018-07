Cida nomeia novo presidente e 255 extensionistas da Emater; cinco são da Cantu

Edifício da Emater (Foto: Divulgação/Google Imagens)

A governadora Cida Borghetti nomeou nesta terça-feira (19) o novo diretor do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Richard Golba, e 255 extensionistas aprovados em concurso. A nomeação dos novos funcionários recompõe o quadro da Emater, após o Plano de Demissão Voluntária (PDV), autorizado pelo governo estadual em março deste ano através do decreto 8990.

O novo presidente da Emater, Richard Golba, é funcionário de carreira da empresa desde 1984. Com 30 anos de atuação no órgão, ele afirmou que está confiante e comprometido e, que a meta é aliar inovação e sustentabilidade.

A adesão dos funcionários ao PDV ficou dentro das expectativas da Emater, que era de 250 a 300 trabalhadores com 35 a 40 anos de atuação na empresa e média de idade de 60 anos. Ao fim do prazo, 291 trabalhadores aderiram ao Plano.

CANTU

De acordo com o gerente regional da Emater de Laranjeiras, Deomar Fracasso, para a região da Cantu, há cinco profissionais, sendo uma economista doméstica para Laranjeiras do Sul, uma assistente social para Nova Laranjeiras, um engenheiro agrônomo para Espigão Alto do Iguaçu, possivelmente terá um engenheiro agrônomo para Marquinho e um técnico agropecuário para Diamante do Sul.

“No chamamento anterior, em 2016, a nossa região foi uma das privilegiadas pois recebeu 12 profissionais na convocação e agora vem mais cinco para compor a equipe de trabalho. Com certeza, esses profissionais vem para reforçar o bom trabalho que as equipes fazem na região que consolida mais uma vez, a assistência técnica oficial do Estado”, afirma Deomar.

Os 255 novos profissionais tomam posse em julho e começam a atuar em agosto.