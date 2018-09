Cidadão é econtrado morto a facadas no município de Palmital

A Polícia Militar (PM) deu atendimento a um local de morte durante a manhã de ontem (2) no município de Palmital.

De acordo com o relato, às 10 horas uma equipe da PM se deslocou até a Rua Pitanga, bairro Coamo, onde relatou a solicitante que foi até a casa de um cidadão, lhe cobrar uma pequena dívida.

Ao chegar na residência, ela notou que a porta estava aberta, e ao entrar se deparou com o homem caído no chão da cozinha, já sem vida, com marcas de agressões e de sangue no chão e no corpo.

Ainda segundo a polícia, suas mãos estavam amarradas e com sinais de golpes de faca, “que parece ser de cozinha”, no tórax e na cabeça.

Com a chegada da equipe, foi constatado o fato, sendo isolado o local e acionados os órgãos competentes para os demais procedimentos.

A Polícia Civil de Palmital assumiu o caso e identificou a vítima como Gedeon Apolinário, de 36 anos. Ninguém foi preso até o momento e não há suspeitas.

Com informações da PM.