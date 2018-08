CMEI Divina Providência visita o Correio do Povo do Paraná

Visitaram o Jornal Correio do Povo do Paraná, durante a tarde de hoje (17), os alunos da CMEI (Centro Municipal De Educação Infantil) Divina Providência, do bairro São Miguel de Laranjeiras do Sul.

A turma do Jardim I da CMEI visitou o Jornal, pois os pequenos estudaram durante toda a semana um projeto sobre meios de comunicação.

A oportunidade de conhecer todo o processo de produção de um jornal impresso surgiu quando os estudantes trabalharam esse meio na segunda-feira (13).

De acordo com a professora da turma, Caroline Muller, os pequeninos adoraram a visita, e se sentiram muito animados ao conhecer, na prática, tudo aquilo que estudaram.

A visita passou pelos setores de recepção, jornalismo - onde as matérias são construídas - e gráfica, onde a máquina de impressão deixou os jovens todos maravilhados.

Confira algumas das fotos da visita: