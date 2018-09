Colégio Rio das Cobras fica com 3 das 4 vagas nos JEPS

A administração municipal de Nova Laranjeiras, através das secretarias de Esporte e de Educação, promoveu pela primeira vez um evento esportivo de nível estadual. Entre os dias 23 e 26 de agosto de 2018 foi realizada a maior competição já organizada pelo município de Nova Laranjeiras: os Jogos Escolares do Paraná (JEPS) Bom de Bola.

A competição contou com oito municípios pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE) de Laranjeiras do Sul, totalizando 22 equipes com cerca de 400 atletas, que participaram do evento com muitos lances emocionantes que levantaram a torcida.

DESEMPENHO

As equipes representantes de Nova Laranjeiras tiveram desempenho excelente. Os alunos do Colégio Indígena Rio das Cobras que foi campeão do Masculino A, Feminino A e do Feminino B, alcançaram bons resultados nas competições, ficando como o representante principal do NRE local, seguindo com três equipes para a fase Macrorregional que acontecerá em Virmond entre 27 a 30 de setembro,

Nesta próxima fase, os alunos do Colégio Rio das Cobras buscam uma vaga para a final, onde apenas 16 equipes de todo o Paraná disputarão a melhor colocação em cada categoria.

O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Odair José de Oliveira e a secretária de Educação, Jucimari Pergher Dambroski, ainda ressaltam a importância do grande púbico na abertura dos JEPs e no decorrer da competição nos campos, torcendo, vibrando e se emocionado com as jogadas e os gols das equipes do município.

O prefeito José Lineu Gomes, disse estar sempre à disposição e garantindo total apoio a eventos esportivos no município.