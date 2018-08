Colisão entre carro e carreta deixa motorista ferido na BR 277

Um grave acidente de trânsito foi registrado durante a noite de ontem (14), por volta das 21h15, no trecho de Mato Queimado, em Guaraniaçu.

A colisão deu-se entre uma carreta e um automóvel, de forma que somente o condutor do carro teve ferimentos leves e foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santo Antônio em Guaraniaçu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do posto de Catanduvas esteve no local atendendo a ocorrência. Posteriormente o condutor do automóvel foi identificado como um morador do Parque Verde em Cascavel, de iniciais A. S. D. e 22 anos de idade.

Fonte: Portal Cantu.