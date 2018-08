Como evitar os dentes amarelados?

Ter um sorriso branco se transformou em uma demanda estética e, para algumas pessoas, uma necessidade psicológica. Mas nem todos conseguem ter os dentes totalmente brancos de forma natural. Muitos culpam o cigarro e o café pelo tom amarelado, mas nem sempre é o caso.

A dentista Beatriz Scolari, de Laranjeiras do Sul, explica sobre as causas do problema e as possíveis soluções. De acordo com ela, o escurecimento dos dentes está relacionado com a genética, alimentação, medicamentos e tratamentos e a falta de cuidados. Beatriz cita que a cor dos dentes depende de cada pessoa.

“O escurecimento dos dentes pode estar relacionado com causas genéticas. Há um condicionante genético importante que define a coloração de nossos dentes desde que nascemos”, afirma.

Segundo a dentista também existem doenças congênitas como a dentinogênese ou amelogênese imperfeita, que provocam problemas no esmalte ou na dentina, fazendo que estes adquiram uma cor amarelada ou até marrom.

ALIMENTAÇÃO

E a alimentação? Alguns alimentos e bebidas têm pigmentos que podem passar pelos poros de nossos dentes. Os mais conhecidos são o café e o chá preto. Outros são menos óbvios: Beatriz cita também o chá verde, cuja pigmentação pode amarelar os dentes, o vinho tinto e os refrigerantes.

O mesmo acontece com os alimentos que têm caroteno (um pigmento natural antioxidante), como tomate e cenoura. “Em alguns lugares, a água também pode amarelar os dentes, por ter quantidades grandes de flúor, cujo excesso provoca manchas nos dentes”, explica.

MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS

Conforme a dentista explica, alguns tipos de antibióticos, como a tetraciclina, podem provocar uma alteração durante a formação do dente, fazendo com que este se desenvolva com uma cor parda estriada. Dentes com obturações de prata também podem ter sua cor alterada, já que a obturação tem pigmentos que, segundo a dra, podem ser assimilados pelo dente e transformar sua cor.



FALTA DE CUIDADOS

Outro fator, de acordo com a dentista, é o tempo. “À medida que envelhecemos, os dentes vão amarelando. É normal que, com a idade, os dentes amarelem. Mas também é fundamental a forma como cuidamos de nossos dentes. E, acima de tudo, como os higienizamos. A higiene dental influi muito", cita.

PREVENÇÃO

Beatriz enaltece que a prevenção é a melhor solução. “Não podemos evitar a passagem do tempo, mas podemos ter cuidado com a limpeza dos nossos dentes e também evitar o consumo excessivo de certos alimentos e bebidas. E, claro, manter distância do cigarro. Visite seu dentista a pelo menos cada seis meses”, finaliza.