Como saber se o teste de Sífilis ou HIV deu reagente?

Para prevenir e detectar de forma precoce casos de hepatite entre os homens, a secretaria de Saúde de Laranjeiras do Sul realizou no sábado (25), testes rápidos que poderão diagnosticar as hepatites virais. A programação foi realizada das 8h30 às 16h30, na Unidade de Saúde da Barão do Rio Branco e no local, foram oferecidos testes rápidos para detecção das hepatites B e C, Sífilis e HIV.

Lembrando que quem não realizou a testagem, ainda está disponível durante a semana em todas as unidades de saúde.

“Esta ação serve para mostrar aos laranjeirenses que a prevenção é o melhor remédio contra doenças sexualmente transmissíveis”, destaca o secretário de Saúde, Valdemir Scarpari.

Para o coordenador do Serviço de Atendimento Especializado, Cristian Ricardo Pinto, após essa avaliação e testagem, aqueles casos que dão reagentes, já estão aptos a serem tratados e já podem receber a medicação correta.

“No momento que o teste dá reagente, já explicamos para a pessoa como será o procedimento deste momento em diante, já com encaminhamento para o médico e uma bateria de exames complementares e a possibilidade de ingressão aos medicamentos. No caso da Sífilis, os pacientes passam a tomar uma medicação, sendo duas injeções com dose única, já as outras doenças de tratamento contínuo como HIV, encaminhamos para o setor responsável e o médico determina o melhor medicamento que vai seguir usando e assim passa a ter qualidade de vida com o tratamento”, explica Cristian.

PREVENÇÃO

Existem várias medidas que podem evitar a transmissão das hepatites virais:

• Usar preservativo em todas as relações sexuais (oral, vaginal e anal);

• Exigir materiais esterilizados ou descartáveis em estúdios de tatuagem e de piercings;

• Não compartilhar instrumentos de manicure e pedicure;

• Não usar lâminas de barbear ou de depilar de outras pessoas;

• Não compartilhar agulhas, seringas e equipamentos para drogas inaladas.

VACINAÇÃO

A vacina contra a hepatite B deve ser recomendada para todas as pessoas até 59 anos de idade. Essa vacina faz parte do calendário de vacinação da criança, do adolescente e do adulto e está disponível em todas as salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS). Não existe ainda vacina contra Hepatite C, sendo as medidas acima as únicas medidas comprovadas de prevenção e o tratamento como proposta de cura.

NÚMEROS

De acordo com dados epidemiológicos, de 2001 a 2018 Laranjeiras do Sul tem registrado 93 casos de AIDS, 28 de HIV em gestantes, 154 de hepatites virais, 74 de sífilis adquirida e 21 casos de Sífilis em gestante.