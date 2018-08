Congresso técnico define grupamento dos Jarcan’s 2018

Está tudo pronto para os Jarcan´s 2018, em sua 26ª edição, que contará com o maior número de equipes em disputa do título.

Ao todo são 17 municípios que somam 223 equipes, disputando 23 modalidades. O evento reunirá quase quatro mil atletas em duas etapas. A primeira vai do dia 6 a 9 de setembro e a segunda do dia 14 a 16 de setembro.

Na tarde desta sexta-feira (24) foi realizado o congresso técnico da competição, que contou com a presença de todos os representantes dos municípios participantes e foi dirigida pelo chefe da 10ª Regional de Esportes do Paraná, Edson Pereira de Andrade e pelo secretário de Esportes de Laranjeiras do Sul, Rafael Nascimento.

Apenas Três Barras e Reserva do Iguaçu, dos 19 municípios que compõem a Cantuquiriguaçu, não participarão da edição deste ano.

As maiores delegações serão a de Laranjeiras do Sul e Guaraniaçu que disputarão as 23 modalidades dos jogos. E as modalidades com maior número de competidores são o futebol sete e futsal masculino com 17 equipes cada.

Para o chefe da 10ª Regional do Esporte, os Jarcan´s são uma marca consagrada por tudo o que representam no cenário esportivo do Paraná.

“Vejo sempre com muito entusiasmo este evento, pois a cada ano que passa ele se consolida no cenário esportivo estadual, não só pelo número de atletas, mas pela característica amadora que a competição traz em sua essência”, frisa Pereira.

Já em seu pronunciamento, o Secretário de Esportes, Rafael Nascimento, enalteceu a importância da equipe técnica e de apoio envolvidas no evento.

“É preciso destacar o trabalho dessa gente. Sem eles não teríamos como sediar os Jogos. São valorosos colaboradores que farão a diferença no sucesso do Jarcan´s 2018”, apontou Nascimento

O secretário também realçou o empenho do prefeito Berto Silva e o respaldo que a administração municipal tem dado na organização do evento, que garantirá praças esportivas remodeladas e uma estrutura logística e de apoio que, segundo ele, serão fundamentais para a realização do maior Jarcan´s de todos os tempos.

Confira a participação nas demais modalidades:

Futsal “F” – 15 equipes

Basquetebol “M” – 5 equipes

Basquetebol “F” – 3 equipes

Bocha – 14 equipes

Bolão “F” – 4 equipes

Bolão “M” - 4 equipes

Corrida Rustica “F”- 8 equipes

Corrida Rustica “M”- 11 equipes

Futebol - 15 equipes

Handebol “F” - 6 equipes

Handebol “M” - 8 equipes

Prova Campeira – 14 equipes

Tênis de Mesa “F” – 7 equipes

Tênis de Mesa “M” - 10 equipes

Truco -14 equipes

Voleibol “F” – 7 equipes

Voleibol “M” - 9 equipes

Vôlei de Praia “F” – 9 equipes

Vôlei de Praia “M” - 8 equipes

Xadrez “F” – 7 equipes

Xadrez “M” - 11 equipes