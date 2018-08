Consciência e inclusão

Começou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2018, realizada pela Rede Apae em todo o país com o tema “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas”. Nessa mobilização, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e da garantia de direitos, as Apaes e entidades filiadas vão promover, até o dia 28, diversas atividades abertas ao público.

POR AQUI

Na Cantuquiriguaçu, as Apaes de Rio Bonito do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Cantagalo terão programação extensa e dedicada. A terça-feira foi de missa em ação de graças em Laranjeiras do Sul, gincana em Cantagalo e atividades internas em Rio Bonito. Confira a programação para hoje e dos demais dias:

LARANJEIRAS DO SUL

Hoje: Palestra com organização da Equipe de Saúde do município. Tema: Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação de políticas públicas.

Quinta: Atividades recreativas no Ginásio da Apae.

Sexta: Pequinique com atividades na Toca do Leão.

Segunda: Sessão de cinema no Cine Teatro Iguassu

Terça: Atividades recreativas com as famílias

CANTAGALO

Hoje: Tarde com brincadeiras. Às 19 horas, missa em ação de graças na Igreja Matriz Imaculada Conceição.

Quinta: Cinema na escola.

Sexta: Piquenique no CTG Jacob Fritz.

Segunda: Atividades de manicure e penteados aplicadas por voluntários.

Terça: Passeio na Casa da Memória, Brincadeiras no Parque e Campo Sintético do Virmond.





RIO BONITO DO IGUAÇU

Na terra dos alagados, os alunos portadores de deficiência intelecutal e múltipla terão aulas especiais. “Estamos promovendo um profundo debate a respeito do tema citado. É o momento da comunidade apaeana confraternizar com a sociedade, promover eventos e divulgar os trabalhos realizados. É durante essa semana que expomos as necessidades de nossos alunos e familiares no que se refere às suas reais necessidades junto as políticas públicas, trazendo a comunidade pra dentro da escola e também levando nossos alunos até elas”, comenta o assitente social da Apae de Rio Bonito do Iguaçu, Luciano Gomes.

Hoje: Atividades internas.

Quinta: Atividades internas durante a manhã. À tarde, culto ecumênico.

Sexta: Confrarternização com alunos da Educação Especial de Ensino, na Associação dos Funcionários Públicos.

Sábado: Confecção e apresentação de atividades e jogos lúdicos.

Segunda: Contação de histórias.

Terça: Solenidade de encerramento.