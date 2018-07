Conta de luz seguirá mais cara em julho

A conta de luz dos brasileiros seguirá mais cara em julho, mês em que irá vigorar a bandeira tarifária vermelha nível 2, o mais elevado para as cobranças adicionais. Com isso, a conta de luz continua com uma taxa extra de R$ 5 a cada 100 kW/h (quilowatts-hora) consumidos.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29) pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). De acordo com a agência, a repetição da bandeira "deve-se à manutenção das condições hidrológicas desfavoráveis e à tendência de redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional".

O sistema tarifário aumenta o custo da energia em momentos de escassez de geração, quando podem ser acionadas bandeiras amarela, vermelha 1 (rosa) ou a vermelha 2.

De janeiro a abril, vigorou no país a bandeira verde, que não tem cobrança de taxa extra na conta de luz. Em maio, foi acionada a bandeira amarela, com cobrança adicional de R$ 1 a cada 100 kW/h. Em junho, a taxa extra subiu para R$ 5 a cada 100 kW/h com o acionamento da bandeira vermelha 2, que foi mantida em julho.

Pouca chuva, conta mais cara

Quando há pouca chuva, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas cai, o que diminui a produção de energia. Para compensar essa queda, o governo manda acionar usinas termelétricas, a carvão, que são mais caras. Foi o que aconteceu no país desde 2013.

Foi criado, então, o sistema de bandeiras tarifárias, uma cobrança extra na conta de luz para bancar esses custos maiores na produção de energia, que passaram a valer a partir de janeiro de 2015.

A Aneel pede que os consumidores façam o uso eficiente de energia elétrica e combatam os desperdícios.

Fonte: Uol