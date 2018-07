Copa do Mundo impacta de forma positiva o comércio

As vendas de televisores cresceram 23% em junho, nas lojas MM de Laranjeiras (Foto: Divulgação)

A Seleção Brasileira entra em campo novamente hoje (27) a tarde e os brasileiros já estão se preparando para a torcida. Os reflexos dessa empolgação já começam a ser percebidos nas ruas e também no comércio.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio PR) realizou um estudo sobre os efeitos da Copa na atividade comercial, dentre os quais se destacam o aumento na venda televisores pelas lojas de eletrodomésticos, a comercialização de itens decorativos como bandeirinhas, enfeites, bolas de futebol, além de acessórios para caracterização dos torcedores, especialmente chapéus, bonés e óculos. Ainda que neste momento não haja um produto que se sobressaia como um grande mote de vendas, como ocorreu com a “vuvuzela” e a “jabulani” em edições anteriores da Copa, o verde e o amarelo devem tomar conta das ruas e vitrines.

COMÉRCIO

O gerente da Mercadomóveis de Laranjeiras do Sul, Daniel Coelho, afirma que esse aumento de vendas de televisores também foi registrado na loja. “Em meio tivemos um aumento de 15% com relação ao mesmo período de anos anteriores. Nesse mês [junho] já aumentamos em 23% esse número, também comparando ao mesmo período de anos anteriores”, explica Coelho.

Ele acredita que conforme o Brasil for avançando de fase na Copa, as vendas serão ainda melhores.

Segundo o gerente, historicamente, as vendas aumentam entre 25% e 30% em épocas que acontecem essas competições. “Estamos com ofertas visando atingir esse resultado. Caso o Brasil ganhe amanhã certamente vamos conseguir”, completa Coelho.

A proprietária da loja de artigos de decorações Casa & Cia, Roberta dos Santos Furmann, conta que este ano não investiu muito em artigos decorativos da Copa, apenas está vendendo o que sobrou da última.

Em compensação, ela revela que investiu bastante nos álbuns e figurinhas. “Vendemos muito bem desde o início. Precisei repor várias vezes pois a procura foi grande”, afirma, destacando ainda que foram mais de 2 mil figurinhas vendidas até então. O público que mais comprou foi o de adultos.

Roberta declara ainda que nesta semana que as vendas diminuíram um pouco, mas espera por um resultado positivo no jogo de hoje, pois assim pode ser que as vendas voltem a crescer.

TRAJES ESPORTIVOS

As vendas de trajes esportivos, camisas, uniformes, tênis com motivos e cores associadas à Copa do Mundo ou times de futebol também apresentam aumento.

De acordo com a vendedora da loja Marechal Esportes de Laranjeiras do Sul, Glades Volff, a expectativa de vendas era maior, porém a procura foi pouca.

Ela conta que os trajes infantis foram os que mais venderam, já os de adulto, foram poucas. “Agora temos de torcer para o Brasil ganhar o jogo de hoje. As pessoas perderam um pouco de confiança na seleção após a última Copa e com isso as vendas a artigos da seleção também não tem tanta procura”, declara Glades.

BARES

Os bares e restaurantes também poderão ter acréscimo no movimento nos dias das partidas, principalmente os que proporcionarem telões e TVs para exibição dos jogos aos clientes.

A proprietária do ‘Estação 42’, Bruna Lipski, conta que em todos os jogos da seleção e também dos que acontecem à tarde são exibidos no local.

Como forma de atrair ainda mais o público, ela tem realizado promoções nos dias do jogo do Brasil. “No primeiro dia fizemos open de comida de butecos, com vários tipos de porções e as pessoas podiam comer à vontade. No segundo jogo foi servido virado e para hoje as pessoas também podem esperar alguma novidade”, convida.

Segundo ela, o público tem participado em peso, mas não percebeu aumento de público entre um jogo e outro.