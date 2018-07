Corpo decapitado é encontrado em zona rural

Um homem foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (19), em uma área rural na região de Boa Vista, em Palmeira. A vítima estava decapitada e com o corpo dilacerado.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar (PM), não foi possível realizar a identificação do corpo no local, devido às condições em que a vítima foi encontrada.

A equipe de perícia da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e o corpo foi recolhido.

Fonte: Massa News.