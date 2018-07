Corpo é econtrado boiando no Rio Bananas

A cidade de Guarapuava (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar foi acionada no início da tarde desta sexta feira (27) após um corpo ter sido encontrado no Rio Bananas, no bairro Jordão, em Guarapuava.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para auxiliar a operação de retirada do cadáver. Até o fechamento desta matéria (14h14), a operação ainda estava em andamento.

De acordo com informações do plantão do Corpo de Bombeiros, ainda não há informações se o corpo encontrado é de um homem ou mulher. Também ainda não há dados sobre idade aproximada. Estas informações serão divulgadas ainda na tarde de hoje.

O cadáver foi encontrado por populares, que acionaram a PM. O corpo estava boiando no rio, próximo à estação Afonso Camargo.

