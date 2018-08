Criminoso mata esposa e fere enteada em discussão por conta de água

O momento do resgate da vítima (Foto: Divulgação/Catve)

Uma mulher de 41 anos, identificada como Guiomar Ferreira Prestes, morreu golpeada com uma foice em uma casa na Rua Primeiro de Maio, cruzamento com a Rua Marechal Deodoro, no Bairro Neva em Cascavel, na noite desta quarta-feira (1º).



Socorristas e médico do Siate foram acionados para prestar atendimentos. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes também prestaram socorro à filha da vítima, uma adolescente atingida por golpes de faca e que estava na casa ao lado. Ela teve a mão amputada e foi encaminhada em estado grave ao HU.

Reimplante

A jovem de 15 anos passou por cirurgia e teve o membro reimplantado por um cirurgião-ortopedista e um vascular da equipe médica do Hospital Universitário. Ela continua em estado grave e internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Seu quadro é considerado estável.

A operação ocorreu logo após as agressões e durou cerca de sete horas. Apesar do sucesso no procedimento, ainda é preciso saber se não haverá nenhuma intercorrência na recuperação da garota, pois trata-se de um caso complexo.

Motivação

As equipes da Polícia Militar (PM) e Civil foram mobilizadas ontem para ir ao local onde estavam as vítimas e assim isolar a cena para apuração de informações.



Em coletiva de imprensa pela manhã de hoje (2), a delegada do departamento de Homicídios, Mariana Vieira, disse que o homem matou a esposa e feriu gravemente a enteada após discussão por causa de uma conta de água.

A delegada informou que o homem foi preso em flagrante no local, e deve responder por homicídio, tentativa de homicídio e feminicídio. Ele permanece detido na carceragem da 15ª SDP (Subdivisão Policial).

