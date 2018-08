Criminosos disparam contra a PM; um é preso

A Polícia Militar (PM) do destacamento do município de Pinhão realizou ontem (16) o cumprimento de mandado de prisão.

De acordo com o relato, perto das 21 horas, uma equipe da PM, durante patrulhamento pela Rua Rio do Areia, no bairro Vila Caldas, se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita.

Quando estes avistaram a viatura se evadiram por entre as residências, um deles armado com uma espingarda.

Em determinado momento das buscas, um deles efetuou um disparo contra os policiais, porém não foi revidada a injusta agressão por apresentar grande risco aos moradores locais.

Em continuidade às buscas, foi localizado um dos indivíduos, o qual foi identificado como um homem de 27 e que possuía um mandado de prisão em seu desfavor.

Diante do fato, foi dada voz de prisão e encaminhado o indivíduo até a Delegacia local.