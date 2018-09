Em alusão ao Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, a secretaria de Saúde de Laranjeiras do Sul, realizou ontem (4), o 1º Encontro Microrregional em Saúde Mental, com participação dos profissionais da Saúde dos seis municípios que fazem parte da Associação Intermunicipal de Saúde do Centro do Paraná (ASSISCOP), sendo: Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Rio Bonito do Iguaçu, Marquinho, Virmond e Porto Barreiro.

Entre as ações, destacam-se a capacitação para os profissionais de saúde mental, orientação aos médicos e palestra com o médico psiquiatra, Dr. José Cleber Ferreira, que abordou os seguintes temas: “Prevenção e abordagem ao suicídio”, “Abordagem a Saúde Mental na Atenção Básica” e “Urgências e Emergências Psiquiátricas”.

Em sua palestra, Dr José destacou que de cada 100 pessoas que se matam, 97% tem uma doença mental.

“A depressão é uma doença grave que, se tratada corretamente, tem cura. Cerca de 60% a 80% dos casos podem ser tratados com medicação e psicoterapia em um atendimento primário. Sendo assim, identificar os sintomas da depressão, entre eles a falta de ânimo para viver, sensibilidade e emoções a flor da pele, distúrbios no sono, e entender a seriedade da situação é o primeiro passo para ajudar a pessoa depressiva a reverter essa situação. São várias as causas da doença, e em muitos casos seu aparecimento está associado a fortes impactos vividos, como perdas, lutos, doenças, conflitos nos relacionamentos, dificuldades ou perdas financeiras”, conta.

DOCUMENTÁRIO QUE EMOCIONA

A equipe preparou um documentário intitulado ‘A Luta Pela Vida’, o qual foi apresentado por pessoas que tentaram o suicídio e dão depoimentos de como conseguiram sobreviver e sair da depressão. De acordo com a coordenadora do CAPS e Saúde Mental em Laranjeiras do Sul, Keulin Oliboni, esse documentário agora será disponibilizado para os municípios e em todos nos setores de Saúde, Educação e Assistência Social de Laranjeiras do Sul para divulgação e como forma de incentivar a valorização da vida e consequentemente diminuir os índices de suicídios.

AS PREVENÇÕES CONTINUAM

“O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de falar sobre o tema de uma maneira segura, responsável e que estimule as habilidades emocionais desde a infância e adolescência, bem como auxiliar no diagnóstico e prevenção ao suicídio. Vamos neste ano abordar de uma forma diferente, reforçando a valorização da vida”, afirma Keullin.