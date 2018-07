Defesa Civil de Guaraniaçu combate chamas em loteamento

Na noite do último sábado (14), a equipe da Defesa Civil de Guaraniaçu, composta pelos agentes Caetano e Dalla Rosa, foram acionados para combater um incêndio em vegetação no loteamento Paris.

Conforme as informações, um morador fez limpeza no lote do imóvel e ateou fogo nos resíduos. Devido o excesso de chamas e fumaça moradores acionaram os agentes que com o uso do caminhão auto bomba combateram as chamas.

Rapidamente a equipe controlou o fogo e pediu para que a população tenha sempre o máximo de cuidado em situações como esta.