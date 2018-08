Defesa de Manvailer pede transferência para 'atedimento psiquiátrico urgente'

O acusado durante seu depoimento (Foto: Divulgação)

A defesa de Luis Felipe Manvailer, de 32 anos, acusado de matar a esposa, a advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, pede que ele seja transferido da penitenciária em Guarapuava, na região central do Paraná, depois de ele tentar "tirar a própria vida" com uma lâmina de barbear.

A advogada foi encontrada morta depois de cair do 4º andar do prédio onde eles moravam, no Centro de Guarapuava. No mesmo dia, Luis Felipe foi preso suspeito do crime.

A defesa pede que Luis Felipe seja transferido da Penitenciária Industrial de Guarapuava (PIG) para o Complexo Médico-Penal (CMP), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, “para atendimento psiquiátrico e psicológico urgente”.

"Defesa teve conhecimento de que Luis Felipe, profundamente abalado pelo turbilhão emocional sofrido nos últimos dias, vinha apresentando quadro de depressão profunda", escreveram os advogados.

A defesa da família de Tatiane é contra a transferência. Luis Felipe foi denunciado por homicídio, fraude processual por alterar a cena do crime e cárcere privado.

Via G1.