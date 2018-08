Defesa pede suspensão de processo contra Manvailer

A Defesa de Luís Felipe Manvailer pediu a suspensão do processo que o acusa pela morte da esposa, a advogada Tatiane Spitzner, nesta quinta-feira (16).

No pedido à juíza da 2ª Vara Criminal de Guarapuava, que analisa o caso, os advogados de Manvailer argumentam que a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) não está “minimamente delimitada”, e solicitam que o prazo para apresentação da resposta à acusação também seja suspenso.

Conforme o pedido, os advogados dizem não ser possível “se defender de uma acusação incógnita”, visto que as diligências ainda não foram finalizadas e a causa mortis, ou seja, a causa da morte de Tatiane, ainda não está esclarecida e deve ser elucidada com o resultado do exame de necropsia e do exame anatomopatológico, com a análise nas células e tecidos do corpo.

A Defesa ainda questiona a denúncia do Ministério Público afirmando que, no texto, o órgão mescla qual o meio utilizado para cometer o crime, dizendo em um momento que a causa da morte é apontada como asfixia e, no outro, arremesso [se referindo à queda de Tatiane da sacada do apartamento].

A Justiça aceitou a denúncia do MPPR no dia 8 de agosto, dando o prazo de 10 dias para que os advogados apresentassem testemunhas e a defesa preliminar. Caso a juíza aceite o pedido de suspensão do processo, o prazo pode aumentar até que o laudo dos exames seja divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso

Tatiane morreu na madrugada de 22 de julho, ao cair do 4º andar do prédio onde morava, no Centro de Guarapuava. Imagens de câmeras de segurança flagraram Manvailer agredindo brutalmente a esposa. Após a vítima cair, o suspeito buscou seu corpo e o arrastou de volta para o apartamento do casal. Em seguida, Manvailer fugiu com o carro de Tatiane e foi preso enquanto ia em direção ao Paraguai.

