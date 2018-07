Destinos alternativos e baratos para o Réveillon 2018

Bangkok

Pelo menos uma vez ao longo da sua vida considere estar na Tailândia no ano novo. Você vai encontrar por lá viajantes do mundo inteiro animados para curtir a virada. No centro de Bangkok é que acontece a contagem regressiva e a queima de fogos, os fogos podem não ser tão expressivos como os do Rio de Janeiro mas o agito eletrônico e a vida da cidade serão inesquecíveis.

Dubrovnik

A arquitetura medieval dessa cidade na Croácia é diferente de tudo que você já viu por aí e seu centro histórico é Património Mundial da Humanidade. A virada é comemorada com fogos de artifício e artistas renomados do país, tudo financiado pela prefeitura da cidade. E claro, o maior motivo para Dubrovnik estar nessa lista: você não vai gastar muito!

Cartagena

As festas de Cartagena, esse paraíso caribenho em plena Colômbia, será inesquecível. Não pense em grandes queimas de fogos na cidade, mas a festa é animada por onde você anda. E na hora da virada você vai estar em um dos vários restaurantes que oferecem um pacote com jantar, bebida à vontade e uma garrafa de champagne. Depois é hora de escolher a festa nas boates da cidade, regadas a cumbia, salsa e reggaeton e muita bebida local. Tudo isso a preços generosos, quando comparados a muitos lugares no Brasil.

Valparaíso

Ah, mas o Chile é caro!. Excessivamente barato não é, de fato, mas já foi na esquina da sua casa comprar um pão? Nada mais está barato de verdade! E Valparaíso, cidade litorânea a uma hora e meia de Santiago, pode perfeitamente se encaixar como um destino barato para o réveillon de 2018. A dica é: escolha um hostel econômico em Santiago e vá para Valparaíso só para curtir a virada. Lá, tem fogos na rua a noite inteira, festas espalhadas pela cidade em meio às casinhas coloridas e ruas históricas.

Punta del Este

Considerado por muitos como o melhor réveillon ao sul do Rio de Janeiro. Baita responsabilidade para Punta del Este, afinal, o Rio está a mais de 2 mil km. Mas talvez seja verdade. As baladas e festas fervem no réveillon, tanto que é preciso comprar com antecedência. Vem gente do mundo inteiro aproveitar – e ainda tem a queima de fogos, um espetáculo à parte. E o preço em toda a cidade é bem ok para os dias intensos que viverá em Punta del Este.

Los Roques

E passar o ano novo no paraíso, já passou pela sua cabeça? Pois é isso que você vai encontrar em Los Roques, praia caribenha na Venezuela. Ihh mas e a crise política no país? É importante ressaltar que o turismo de um país pode ser influenciado por crises, mas elas têm que ser muito agudas para de fato prejudicar.

Imagina ser um guia de turismo no Iraque? Não deve ser nada fácil. Já um guia de turismo na Venezuela, cujo país é repleto de belezas naturais, sofre menos, pois o país não está em guerra civil, nem nada do gênero, apénas uma instabilidade política. O lado bom para turistas de fora (no caso, nós) é que nossa moeda vale mais e se torna um destino barato para o réveillon de 2018.

Tulum (México)

Que tal driblar Cancun? Hein? O Dubbi enlouqueceu? Calma, explicamos. É que Tulum está a apenas duas horas de carro de Cancún, mas tem um visual igualmente encantador, de águas e areias paradisíacas. Com uma baita diferença: os preços são mais em conta. É claro que não vai ser um PF a dez reais, mas ainda assim serão valores mais agradáveis ao bolso do que em Cancún. E os mexicanos são bem parecidos com os brasileiros na alegria de comemorar o ano novo, sem contar que as festas são maravilhosas. Prazer, Tulum.