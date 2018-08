Detentos protagonizam princípio de rebelião em Pinhão

O clima é de tranquilidade na cadeia pública de Pinhão, na manhã desta quarta feira (29), após início de rebelião e a descoberta de um túnel cavado dentro de uma das celas para mais uma tentativa de fuga.

De acordo com um dos dois carcereiros que cuidam de 54 presos, entretanto, o buraco ainda não foi fechado por falta de material de construção. “Não conseguimos concreto ainda”, disse um deles nas primeiras horas da manhã de hoje (29).

Rebelião

Para conter os ânimos alterados na carceragem, três presos foram transferidos para Guarapuava nessa terça (28) e os demais foram redistribuídos em outras três de quatro celas. O carcereiro não soube informar se a cadeia está com superlotação e nem qual é capacidade suportável nas celas.

O buraco para a fuga foi descoberto pela Polícia Militar de Guarapuava quando executou uma Operação bate Grade na terça, já que os presos tinham se rebelado na noite anterior. Foi constatado que os presos estavam com livre acesso dentro da cadeia e bastante alvoroçados, sendo necessário a utilização de material não-letal, para ser possível acessar a cadeia e realizar a operação com segurança.

Esconderijo

“Após os presos serem acondicionados no solário, os agentes penitenciários informaram que faltava um detento na contagem”, disse a PM. Em seguida, foi encontrado um túnel no interior de uma das celas, onde o preso estava escondido. “Diante da grande extensão do túnel e da recusa do preso em retornar para a cela, foi acionada a defesa civil, que retirou o homem do esconderijo”.

Após retirado do túnel, o preso ficou em poder da delegacia. Da operação foram apreendidos dois aparelhos celulares e três carregadores. Nenhum preso ficou ferido ou necessitou de atendimento médico.

Via: RSN.