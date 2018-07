Detrans são obrigados a oferecer a CHN Digital

Para solicitá-la é necessário que a CNH atual, em papel, tenha sido emitida a partir de maio de 2017, com QR Code na parte interna. Se for o modelo antigo, é preciso atualizar primeiro antes de pedir o virtual (Foto: Divulgação)

Esquecer a carteira de motorista em casa já não é mais problema. A partir de agora a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e) vale também como documento oficial em qualquer estabelecimento comercial, bancário, aeroportos, dentre outros. Ou seja, a versão digital pode ser usada como identificação pessoal em todo o país.

A lei que obriga todos os departamentos de trânsito estaduais (Detrans) a emitirem o novo formato entrou em vigor no último dia 2 de julho, permitindo ao motorista acessar o documento pelo celular e assim evitar multas, principalmente, por esquecer a carteira em casa.

De acordo com o chefe do Ciretran de Laranjeiras do Sul, Marcelo Passarin, os Detrans são obrigados a oferecer este serviço, e em Laranjeiras isso já vem sendo feito desde fevereiro. "A medida vale para os órgãos emissores, enquanto que a aquisição pelo motorista é opcional, e também não temos muita procura por parte das pessoas para fazer esse documento digital", explica Marcelo.

A novidade tem o mesmo valor jurídico da versão impressa, que continua valendo normalmente. Para solicitá-la é necessário que a CNH atual, em papel, tenha sido emitida a partir de maio de 2017, com QR Code na parte interna. Se for o modelo antigo, é preciso atualizar primeiro antes de pedir o virtual.

O aplicativo da CNH Digital é gratuito, mas cada Detran decide se cobrará ou não pela emissão. A maioria dos estados já oferecia o novo documento gratuitamente.

COMO OBTER A CNH-E

A carteira virtual funciona como um aplicativo de celular e pode ser baixada nas lojas oficiais da Apple (IOS) e do Google (Android).

Com o app instalado, o próximo passo é escolher entre usar um certificado digital (pago), que permite realizar todo o processo pela internet, ou então procurar um posto do Detran da sua cidade para se cadastrar.

É necessário efetuar o cadastro no Portal de Serviços do Denatran. Este será ativado por meio de um link enviado para o e-mail cadastrado pelo usuário. Posteriormente, o motorista deve realizar o login no aparelho que deseja ter sua CNH digital.

Na primeira vez que a pessoa entrar no sistema, será necessário criar um PIN para armazenar os documentos com segurança. Somente com o PIN será possível ter acesso às informações guardadas.

Quem já faz uso do e-CPF, como é o caso de empresários, advogados e contadores, terá a opção de emitir e bloquear a CNH digital sem ir ao Detran.

COMODIDADE

De acordo com o promotor de vendas de Laranjeiras André Carvalho, que já usa a CNH Digital, o recurso é ótimo, porque facilita o dia o dia. "As vezes a gente esquece a carteira em casa e sempre estamos com o celular. Desde que eu era instrutor de auto escola já sabia dessa possibilidade, quando teve essa opção, fiz a minha CNH Digital. Eu só ainda não testei, pois nenhum policial me parou. Não adianta também o povo se modernizar e a autoridade não se atualiza. Já pensou eu ser parado, uma pessoa pedir minha habilitação e ao apresentar a CNH Digital ele falar que não aceita?", se questiona André.

O APLICATIVO TERÁ OUTRAS FUNÇÕES?

Sim. Pelo app será possível consultar a pontuação e ser avisado da proximidade do vencimento da carteira. Também permitirá exportar e compartilhar o arquivo da CNH (por e-mail e até WhatsApp) para usar em situações que exigem um documento autenticado.

E SE ROUBAREM MEU CELULAR?

O Ministério das Cidades garante que não há risco de acesso às informações do usuário, que estaria protegido por um sistema criptográfico.

Mesmo assim, em caso de furto ou roubo, o usuário deve acessar o Portal de Serviços do Denatran com o certificado digital e solicitar o bloqueio remoto. Caso não tenha o certificado, o bloqueio deverá ser feito em algum posto do Detran.

A CNH-E FUNCIONA SEM SINAL DE INTERNET?

Sim, a conexão será necessária apenas no primeiro acesso. Depois, o documento estará disponível offline. Será necessário apenas uma senha de 4 dígitos para abrir CNH digital.

ACABA A MULTA PARA QUEM ESQUECER A CNH IMPRESSA?

Se durante uma abordagem por agentes de trânsito o celular estiver sem bateria ou a aplicação não funcionar, será considerado que o motorista não estava portando a CNH. Por isso, a orientação do Detran é que os condutores continuem com o documento físico na carteira.

Vale lembrar que não portar a carteira de motorista ao dirigir (seja digital ou impressa) é considerado infração leve, com multa de de R$ 88,38, inclusão de 3 pontos na CNH e retenção do veículo até a apresentação do documento. Agora, dirigir sem estar habilitado é classificado como infração gravíssima, com multa triplicada, no valor de R$ 880,41.