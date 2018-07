Dez dicas para aproveitar melhor o seu tempo

Um dos maiores problemas que o homem moderno tem é com o tempo. Para tudo se gasta tempo, e sempre parece que todas as coisas que deveríamos fazer em um dia ultrapassam as 24 horas disponíveis. Para tanto, é preciso entender como gerenciar nossas tarefas.

E um dos principais desafios é saber como gerir a nossa mente, a responsável pela organização de nosso tempo. O primeiro passo para que isso aconteça, é entender que há uma diferença entre expectativa e meta.

Um dos primeiros pontos para gerenciar melhor seu tempo é definir metas e estabelecer uma linha do tempo, ou seja, estipular o que deve acontecer em cada mês até o final do ano.

A meta deve ser uma expectativa ‘com pernas’, ou seja, ela impulsiona e te leva para onde você quiser, porém, essa caminhada deve ter passos específicos. Só assim, atingimos o objetivo esperado.

Confira as dicas:

Dica 1: Toda meta deve responder as seguintes perguntas:

É possível no período de tempo determinado? É relevante para você? O que e como fazer? É mensurável? Tem ação imediata? Qual o primeiro passo?

Dica 2: O estado desejado desta meta deve ser algo grandioso.

Imagine como se tivesse atingido esta meta. Quem estará com você? Quais imagens, sons e sensações você percebe neste exercício mental?

Dica 3: Aproveite cada momento do seu tempo.

Se por exemplo, ocorrer um atraso na reunião com sua equipe, limpe sua caixa de e-mails ou coloque em dia alguma leitura que você precise fazer. Maximize a utilização do seu tempo.

Dica 4: Tudo na vida tem início, meio e fim.

Existe algo na sua vida que você precisa "matar" antes que a vida determine o fim? Muitas pessoas perdem tempo com situações que não valem mais a pena.

Dica 5: Tentar fazer tudo e ser tudo vai te exaurir!

Faça bloqueios de tempo para seu descanso. Muitas vezes, bloquear dez minutos do seu tempo pode te dar mais impulso e até ideias novas.

Dica 6: Delegue sempre que possível.

Existe alguma coisa que você está fazendo que outra pessoa poderia fazer para te liberar tempo? Se sim, aproveite!

Dica 7: A preocupação é um desperdício de tempo.

Viva o momento presente. Quando estiver cansado, feche os olhos. Quanto tiver fome, coma. A questão é: com o que você se ocupa ao invés de preocupar-se?

Dica 8: Desista de reclamar das coisas e das pessoas.

Gaste seu tempo produzindo coisas novas. Use uma lista de prioridades, organize sua mesa de trabalho e faça coisas pela sua ordem de importância.

Dica 9: Tome nota por escrito e responda as seguintes perguntas:

Qual o problema? Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? Qual a melhor solução?

Dica 10: Tenha uma conversa de cada vez.

O trabalho, relacionamentos e vida são bem-sucedidos ou fracassam dependendo das nossas conversas.

Pense sempre no seguinte: "Como passamos nossos dias é como passamos as nossas vidas".