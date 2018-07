Dia da voz: saiba quais são as mais potentes vozes já conhecidas

Hoje (16) é o dia da voz, e a data tem como principal objetivo chamar a atenção da população em geral para os cuidados de preservação da voz, ficando alerta às alterações que podem ser um sinal de doenças.

Profissionais que utilizam a sua voz diariamente, como os cantores e vocalistas, devem estar mais atentos aos cuidados básicos com a saúde vocal. E nada mais justo do que conhecer um pouco mais das pessoas que mais fizeram a diferença no mundo musical com sua voz.

E apesar de a música depender do gosto de cada pessoa, a ciência conseguiu definir quem foi o melhor cantor da história, ao analisar o seu alcance vocal. E para chegar a esta resposta, os pesquisadores do site Concert Hotels mediram as notas mais altas e as mais baixas alcançadas por uma série de ícones da música.

Deve-se notar que o estudo prezou apenas pelo lado técnico dos artistas. Fatores como beleza da voz e paixão na interpretação são fatores que ficaram de lado, mas sejamos justos: é praticamente impossível definir os melhores utilizando parâmetros subjetivos como esses.

Segue a lista com um vídeo demonstrando a potência da voz de cada um dos homens e mulheres:

Homens

1. Axl Rose:

2. Prince:

3. Steven Tyler:

4. James Brown:

5. Marvin Gaye:

6. David Bowie:

7. Paul McCartney:

8. Thom Yorke (Radiohead):

9. Freddie Mercury:

10. Elvis Presley:

Mulheres

1. Mariah Carey:

2. Christina Aguilera:

3. Tina Turner:

4. Beyoncé:

5. Nina Simone:

6. Miley Cyrus:

7. Kelly Clarkson:

8. Aretha Franklin:

9. Annie Lennox:

10. Rihanna: