Dia das Mães - Leitores do Jornal participam em peso de promoção; Confira os ganhadores

Promoção teve início no dia 18 de abril.

O Jornal Correio do Povo do Paraná encerrou hoje (11) as participações para a promoção do Dia das Mães.

Os leitores e internautas que seguem o Jornal tiveram participação de peso na promoção, a qual teve 50 concorrentes.

Segundo as regras da competição, que teve início no dia 18 de abril, as pessoas interessadas deveriam mandar uma foto com sua mãe, junto de uma mensagem, para o Correio.

As fotos então eram postadas na página de Facebook oficial do Jornal Correio, e as quais tivessem mais curtidas ganhariam os prêmios anunciados.

O prêmio que de primeiro lugar era uma Hidratação e Corte (Rafa Jacob), o segundo lugar era uma Pizza Grande (Apetitt) e o terceiro lugar era um Vaso de Flor (Flor do Campo).

E por fim, durante a manhã de hoje a promoção foi encerrada, se modo que as curtidas nas publicações foram contabilizadas, trazendo a tona os vencedores!

Confira os vencedores:

1º Lugar – Francelise Mattos Kelman com 179 curtidas - (Ela decidiu trocar de prêmio por sua mãe não cortar mais o cabelo) – Ganhadora da Pizza Grande (Apetitt).

2º Lugar – Ketlin Palhano com 171 curtidas – Ganhadora da Hidratação e Corte (Rafa Jacob).

3º Lugar – Adelson Eh Suelem com 96 curtidas – Ganhadora do Vaso de Flor (Flor do Campo).

Gráfico com as curtidas de todas as participações

Os ganhadores devem comparecer no Jornal Correio do Povo do Paraná portando documento de identificação para receber os prêmios. Parabéns as vencedoras e feliz Dia das Mães!