Dia de Ação de graças é comemorado hoje (23)

O Dia de Ação de Graças é um feriado extremamente popular na América do Norte, e celebra a gratidão a Deus pelas coisas boas que aconteceram durante o ano. Em inglês, é chamado de Thanksgiving Day. É comemorado na 4ª quinta-feira de novembro nos Estados Unidos e na 2ª segunda-feira de outubro no Canadá.

No Brasil, a data foi instituída pelo presidente Gaspar Dutra em 1949 por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco, que ficou impressionado com as comemorações norte-americanas no período em que representou o país em Washington. A data fixada foi a 4ª quinta-feira de novembro.

Poucas pessoas celebram a data no Brasil, em geral famílias de origem americana, algumas igrejas protestantes, outras evangélicas (como a Assembleia de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular) e escolas de inglês.

Origem do Dia de Ação de Graças

Reza a lenda que a primeira comemoração de Ação de Graças foi realizada em 1578 no Canadá, pelo explorador Martin Frobisher. Ele teria realizado uma cerimônia religiosa formal e celebrado a Comunhão juntamente com o ministro Robert Wolfall para agradecer sua sobrevivência à longa e perigosa viagem desde a Inglaterra até o extremo norte do Canadá, enfrentando tempestades e icebergs para procurar a Passagem do Noroeste para o Oceano Pacífico.

A festa mais parecida com a dos dias atuais foi realizada pela primeira vez no início do outono de 1921, pelos colonos que fundaram a vila de Plymouth, no estado americano de Massachussets. A intenção era agradecer a Deus pela boa colheita obtida depois de um inverno especialmente rigoroso. Foi realizado um grande festival, marcado por banquetes ao ar livre.

A celebração foi adotada por outros estados americanos até que o presidente Abraham Lincoln instituiu a 4ª quinta-feira de novembro como o feriado nacional do Dia de Ação de Graças. A data é comemorada com desfiles imponentes, jogos de futebol americano, missas e grandes almoços e jantares em família, com comida e bebida farta.

Black Friday

Em 1939, o presidente Franklin Roosevelt tentou mudar a data para a terceira semana de novembro, na tentativa de antecipar o início da temporada de vendas para o Natal, pois na época não era permitida a publicidade de produtos natalinos antes do Dia de Ação de Graças.

A ideia não foi aceita por metade dos estados norte-americanos, e a data continuou sendo comemorada na 4ª quinta-feira de novembro. A sexta-feira seguinte ao feriado tornou-se então a data de abertura das compras para o Natal, marcada por congestionamentos enormes e muita correria nas lojas. O apelido Black Friday, associado a essa loucura, tornou-se popular em 1975.

Nos anos 80, a Black Friday foi associada ao período de maior faturamento no setor de varejo. Desde então, o comércio passou a anunciar descontos de mais de 70% e abrir com até quatro horas de antecedência para atender melhor aos consumidores, que costumam receber folga do trabalho no dia.