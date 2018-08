Dia de campo de bovinocultura de leite recebe participantes da região

Realizado em parceria com a prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu através da secretaria de Agricultura e Emater, aconteceu no último dia (22) o Dia de Campo Regional Bovinocultura de Leite. Mais de 170 pessoas de diversos municípios participaram do evento.

Durante o dia os participantes puderam aprender um pouco mais sobre a produção leiteira nas estações de capacitação, nutrição de precisão para vacas em lactação, importância dos índices zootécnicos, pastagem de inverno e qualidade do leite.

ENCONTRO

O vice-prefeito de Espigão Alto, Vanderlei Rohden, destacou como positivo o encontro, pois para ele, eventos como estes são muito importantes por proporcionarem a oportunidade de aquisição de conhecimento aos produtores, que podem aplicar as técnicas adquiridas em suas propriedades, melhorando assim a qualidade da produção leiteira em nossa região.

Segundo o zootecnista e veterinário do Iapar, Vanderlei Bett, o objetivo do evento é agregar público contemplado pela assistência técnica prestada pela instituição, para promover o aumento da produtividade e eficiência, fortalecendo a bacia leiteira naquela região. “A assistência técnica é fundamental para os produtores”, comentou Bett.

O veterinário Vanderlei Bett abordou o tema manejo sanitário dos bovinos de leite. Ele destacou a importância da alimentação balanceada para evitar problemas sanitários. “A maioria das doenças das vacas em período de lactação é por deficiência na alimentação”, enfatizou. Segundo Bett, a mastite é uma das piores doenças no rebanho, por isso, chamou atenção para procedimentos de higienização no manejo e nas instalações.

PARTICIPAÇÃO

O gerente regional da Emater, Deomar Fracasso, enalteceu a boa participação dos produtores em buscar conhecimento. “Hoje quem faz parte da cadeia leiteira está interessado em melhorar cada vez mais sua atividade, o produtor deve administrar a propriedade como uma empresa rural e estar preparado para tomar decisões”. Fracasso também observou que a qualidade do leite é o fator que faz a diferença no momento da comercialização do produto.

SOLENIDADE

A abertura do Dia de Campo contou com a presença do prefeito de Espigão Alto, Hilário Czechowski, vice Vanderlei Rohden, gerente regional da Emater, Deomar Fracasso, chefe regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Valdemir Almeida, vereadores e técnicos.

Entre os especialistas Simone Lugão, também do IAPAR marcou presença no encontro com a também doutora Delma da Silva da Emater.