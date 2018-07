Dia do Sertanejo: relembre os cinco maiores sucessos

O sertanejo é um dos mais enraizados estilos musicais na cultura brasileira. (Foto: Divulgação/Internet)

Ontem (2) foi comemorado o Dia do Sertanejo, o dia que homenageia toda a tradição e, principalmente, a música de origem sertaneja. O povo sertanejo surgiu no sertão nordestino brasileiro e se espalharam por todo o Brasil.

A musicalidade sertaneja é uma das características mais marcantes desta cultura. Por norma, este ritmo exalta a vida do homem no campo e nas cidades interioranas do país.

O Dia do Sertanejo começou a ser comemorado a partir da década de 1960, por iniciativa da Rádio Aparecida, para homenagear os vários violeiros do sertão que frequentam as missas na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo.

Assim, foi criado o “Show Sertanejo” no dia 3 de maio de 1964, quando o “Marechal da Música Sertaneja”, Geraldo Meireles, propôs que todos os sertanejos passassem a se encontrar anualmente em aparecida nesta data, para celebrar a música sertaneja.

Para constituir o calendário sazonal oficial brasileiro, o Dia do Sertanejo foi aprovado apenas com o projeto de lei (PL) 353 de 1975, criado pelo Deputado Federal Jorge Paulo. Clique aqui e confira o PL na íntegra.

E que tal relembrar os cinco sucessos mais conhecidos da música sertaneja? Confira:

Pagode em Brasília – Tião Carreiro e Pardinho

Evidências – Chitãozinho e Chororó

Estrada da Vida – Milionário e José Rico

Ainda ontem chorei de saudade – João Mineiro e Marciano

Telefone mudo – Trio parada dura

Menção honrosa:

Boate azul – Matogrosso e Mathias