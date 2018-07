Dicas para realizar uma compra segura na OLX

Cada vez mais a população brasileira se atualiza sobre a forma de fazer negócios, e nesse sentido as compras online se tornam populares. Segundo um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) nas 27 capitais do país, mesmo em cenário de crise, houve um aumento de 43% de produtos adquiridos na internet.

Porém, deve-se ter muito cuidado no momento de uma compra através da rede mundial de computadores. Ainda existem muitas pessoas mal intencionadas na web, infelizmente. E na região da Cantuquiriguaçu não é diferente, a Polícia Civil já alertou sobre dois casos de estelionato, através do site OLX, que ocorreram em apenas um semana em Cantagalo.

E para sanar suas dúvidas, bem como alertar você leitor, sobre as compras online, o Jornal Correio traz para você algumas dicas essenciais para o processo de compra na plataforma.

A OLX

Atualmente essa plataforma é o maior e mais popular serviço para compra e venda de objetos, usados principalmente. E, diferentemente do e-commerce tradicional, a negociação é quase sempre feita diretamente entre os usuários, sem intermédio da empresa. Esse procedimento abre margem para riscos para sua segurança, principalmente no momento do pagamento.

Confira as principais dicas que você deve seguir para comprar na OLX sem dor de cabeça:

1- Filtre suas buscas com palavras-chave

A busca da OLX na web e no celular oferece vários filtros e categorias para facilitar a vida do usuário, mas há alguns truques que podem ajudar. Ao fazer uma pesquisa, use “OU” para fazer uma busca dupla: “iPhone 5S ou iPhone 6”. Ou escreva “NÃO” para excluir uma possibilidade nos resultados: “Samsung NÃO Gran Duos”. Os dois termos podem ser usados juntos, na mesma busca: “Notebook Dell OU Acer NÃO Vaio”.

A OLX exibirá nos resultados todos os anúncios contendo as palavras-chave digitadas no título ou na descrição, desconsiderando palavras com menos de dois caracteres ou que tenham somente apóstrofes, artigos, conectivos (a, o, e) e caracteres especiais, com exceção do &. Não importa também se você usar letras maiúsculas ou minúsculas.

2- Adicione aos favoritos

Como o volume de anúncios é alto, vale a pena usar os favoritos na web e no celular para salvar os itens mais interessantes, de modo que você possa fazer uma análise com calma depois. Para isso, basta estar logado com sua conta e clicar no ícone de estrela em cada anúncio. Você pode ver todos os favoritos no menu “Minha conta”.

3- Desconfie de compras antecipadas ou baratas demais

Ao buscar um produto, é importante ter algumas coisas em mente para evitar cair em possíveis armadilhas. Antes de mais nada, evite até mesmo entrar em contato com anunciantes que prometem preços baixos demais – faça uma pesquisa no próprio site para encontrar um valor médio para o produto, ou pergunte se há defeito ou outro motivo compreensível pela cobrança abaixo do mercado.

Também evite cair na armadilha de pagamentos antecipados. Como comprador, geralmente você tem vantagem na negociação, e isso obriga o vendedor a ser o polo proativo. Ou seja, você não deve enviar dinheiro antes de ver o produto. Lembre-se que a OLX não ranqueia os melhores vendedores, então você nunca saberá em qual confiar.

4- Suspeite de vendedores anônimos e e-mails falsos

A OLX opera no Brasil para vendedores e compradores localizados em território nacional, então sempre suspeite de quem comercializa algo a partir de outros países. Em alguns casos, golpistas estrangeiros podem se fazer passar por brasileiros para atrair vítimas, mas eles têm um padrão de comportamento fácil de identificar: cometem erros grotescos de português, pedem pagamento via PayPal ou outro meio digital, e se comunicam somente por e-mail. Além disso, eles costumam pressionar bastante pela concretização da venda.

É claro que pode haver vendedores estrangeiros legítimos, mas é importante ter atenção redobrada com quem faz questão de se manter no anonimato. Isso inclui tomar cuidado com e-mails que não sejam enviados pela própria OLX, e que contenham links suspeitos. Não clique em nada vindo de alguém desconhecido, pois isso pode abrir caminho para ataque de hackers ao seu computador.

5- Negocie pessoalmente ou via OLX Direto

De modo geral, para evitar cair em golpes, é preferível fazer a transação pessoalmente após contato telefônico ou por mensagem. Marque sempre em local público, bastante movimentado e que ofereça um ambiente discreto e seguro para fazer pagamentos. Se possível, vá ao encontro sempre acompanhado e teste o produto comprado antes de finalizar a negociação – mesmo que o vendedor não seja um golpista, é importante garantir que não há defeito.

Outra opção segura é fazer o pagamento via OLX Direto, que não requer encontro presencial, pois coloca a empresa como intermediadora da transação. Não são todos os vendedores que oferecem essa possibilidade, mas, quando disponível, permite ao comprador pagar de até 10 formas diferentes (boleto, cartão de crédito, transferência e outras), com 14 dias para contestar a compra. Assim, vendedor e comprador não saem lesados.