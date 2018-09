Dono recupera carro furtado na madrugada de hoje em Cantagalo

A Polícia Militar (PM) de Cantagalo informou que , por volta das 5h30 de hoje (5), um carro furtado horas antes foi recuperado na estrada de acesso ao distrito de Cavaco.

De acordo com o relato, entrou em contato com o destacamento da PM o senhor A. M. informando que havia localizado seu veiculo Ford Versailles, que havia sido furtado às 2h30.

O veículo encontrava-se nas proximidades do cemitério municipal. Ele constatou também que não encontrava-se no interior do carro as duas motosserras e a bateria.

Diante do fato, o Versailles foi recolhido e encaminhado até a Polícia Civil de Cantagalo para as providências legais.

Com informações da PM.