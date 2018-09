Duas pessoas são detidas por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Militar (PM) foi acionada na última quarta-feira (5) para fazer a abordagem de um indivíduo suspeito com porte ilegal de arma de fogo.

Perto das 16 horas, uma equipe da PM se deslocou até a estrada Linha Cantuana, na área rural, onde durante patrulhamento pela estrada foi visualizado e abordado um veículo.

Nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal no condutor e na passageira, porém, quando a equipe foi realizar a busca veicular, o condutor pegou uma bolsa que estava no veiculo e passou por trás do banco do motorista.

Ele entregou a bolsa para a passageira, momento esse em que esta foi verificada e dentro desta encontrado um revolver calibre .38 da marca Taurus, municiado com seis munições intactas.

Diante da situação, foi dada voz de prisão às duas partes e encaminhados, juntamente com a arma, ate a 44° DRP de Palmital para as medidas cabíveis ao fato.