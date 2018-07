Apenas um acertador acertou as seis dezenas do concurso 2015 da Mega Sena cujo sorteio aconteceu neste sábado. De acordo com a CEF o sortudo é de Curitiba e jogou as dezenas 17-18-27-32-39-58 para ganhar R$ 104.545.829,37. Esse foi o maior prêmio pago pela loteria neste ano.