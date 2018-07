É pra consagrar! É pra definir!

Após derrota fora de casa, Tricolor volta ao Laranjão em busca de vaga na segunda fase (Foto: Juliam Nazaré)

A AEL está muito próxima de confirmar vaga naquela que já esteve distante da equipe durante a competição: a segunda fase da Série Bronze. Após um início ruim, o time de Nelson Ramos reagiu e se consolidou no G5 e, apesar da derrota no último sábado (14), por 5x3 para Medianeira, o time só depende de suas forças para garantir a vaga.

Logo mais às 20h30 de hoje (21), o esquadrão laranjeirense recebe no Laranjão, o poderoso Nova Santa Rosa, um dos líderes do Grupo A do estadual. Se vencer, ficará muito próxima da fase seguinte do certame.

CAC

Levando quatro vitórias seguidas na bagagem, o Cantagalo Atlético Clube vai a Bituruna enfrentar a equipe da casa e busca definir de vez a classificação. Os mandantes deixaram a zona de avanço na última rodada e estão pressionados, enquanto que no Galo, tudo anda ‘às mil maravilhas’.

CLÁSSICO

O Quedas perdeu um dos seus maiores nomes nesta Série Bronze. Apurado com exclusividade por Juliam Nazaré, o goleiro Dia confirmou a saída do clube da Terra dos Pinhais durante a semana e preocupa o técnico Emerson Rodrigues que vê a equipe com um grande desfalque para o restante da competição. Em quadra, a equipe recebe no Tarumã, também às 20h30, o Catanduvas. Isto é, teremos clássico. Os catanduvenses já admitiram ter jogado a toalha no que refere a classificação, mas querem atrapalhar a vida do rival, que após perder na última rodada, vê a vaga no G5 ameaçada.

PARANAENSE DE FUTSAL BRONZE

12ª RODADA- HOJE

M. C. Rondon x Entre Rios – 18 horas

AEL x Nova Santa Rosa - 20h30

Itaipulândia x Medianeira – 20h30

Quedas x Catanduvas – 20h30

Chopinzinho x Renascença – 20h30

Imbituva x Coronel Vivida – 20h30

Bituruna x Cantagalo – 20h30

Francisco Beltrão x União da Vitória – 20h30

Telêmaco Borba x Iate Londrina – 20h30

Tapejara x Faxinal - 20h30

Iretama x Ivaiporã – 20h45

FOLGA: Joaquim Távora