Eleições: há 16 dias do início do prazo, partidos postergam convenções

As urnas eletrônicas estão a espera dos nomes que comporão as relações de candidatos (Foto: Divulgação)

Faltando 16 dias para o início das convenções para as eleições 2018, até agora poucos partidos agendaram as suas.

O PDT de Ciro Gomes e o PSC de Paulo Rabello de Castro, para 20 de julho, o PSOL de de Guilherme Boulos para 21 de julho, o Podemos, do senador Alvaro Dias agendou para 22 de julho, o PCdoB da pré candidata, deputada estadual gaúcha Manuela d’Ávila para 1º de agosto e o Novo, do ex-executivo de bancos João Amoêdo para o dia quatro de agosto.

O atraso na divulgação das agendas, deve-se em parte, a indefinição das candidaturas à presidência da república e a dificuldade dos pré-candidatos em atrair partidos para suas coligações nas eleições 2018.

O período estipulado pela Justiça Eleitoral vai de 20 de julho a 5 de agosto. A campanha começa 11 dias depois, em 16 de agosto.

Com candidatos

Dos partidos que pretendem lançar candidatos próprios em 2018, o PT adiou a convenção que pretendia chancelar a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo com ele condenado e preso na Operação Lava Jato. O evento estava previsto para 28 de julho. Agora, o mais provável é que ocorra em 5 de agosto, sem a presença de Lula no palanque.

O PSDB, do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, deve realizar sua convenção também na reta final, a primeira semana de agosto. Uma ala do partido queria que o encontro fosse feito em 21 de julho, mas Alckmin não conseguiu fechar alianças e não quer fazer uma convenção esvaziada, sem ter um candidato a vice para anunciar. “Ou vai ser a primeira ou a última”, disse ele.

O presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebianno, disse que não marcou data para lançar em convenção a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro (RJ) e que é cedo para fechar alianças. Com a negativa do PR em ceder o senador Magno Malta (ES) para vice, Bolsonaro pode terminar optando por chapa pura do PSL. O PRB, que tem o empresário Flávio Rocha como pré-candidato, também não agendou encontro nacional e pode terminar apoiando outro candidato.

Sem candidatos

Outros partidos sem candidato próprio, como PPS, Solidariedade, PR e PP também aproveitam o tempo para negociações e avaliações de quem tem mais chances de vitória. O PTB pretende referendar apoio a Alckmin no fim de julho. Os demais devem postergar ao máximo, de olho no desempenho dos postulantes nas pesquisas de intenção de voto.

O presidente licenciado do PSD, ministro Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia), reconhece que falta de clareza nos acordos entre partidos influencia a realização das convenções. “Enquanto não se tem certeza da aliança, vai jogando a convenção para o final. Enquanto ainda pode ampliar, fica para depois”, afirmou.

Segundo o presidente do PSB, Carlos Siqueira, o partido, hoje dividido entre apoiar Lula ou Ciro, não realizará convenção se optar por manter a neutralidade na disputa. “Nós só faremos congresso se formos apoiar algum dos candidatos. Caso contrário, não precisaria fazer. É provável que haja.”

Paraná

No Paraná, os pré-candidatos já anunciados são: Ratinho Junior do PSD, Osmar Dias do PDT, Cida Borghetti do PP, Dr. Rosinha do PT, Roberto Requião do MDB, Professor Piva do PSOL, Geonísio Marinho do PRTB e Jorge Bernardi da REDE.

Até o momento nenhum deles marcou a data da convenção.