"Em muitos momentos necessitamos do impulsionar de Deus"

Sonia autografou seu livro na livraria Vida Nova ontem (16) (Foto: Henrique Giongo)

Mais comum entre as mulheres, o câncer de mama responde por cerca de 30% dos tumores registrados a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). Apesar da pouca divulgação, o tipo também afeta os homens, representando apenas 1% do total de diagnósticos.

Com muita garra e determinação, a laranjeirense Sonia Roth Bruger, que hoje mora em Turvo, que lançou o livro Relatos de Fé ontem (16), nos conta em detalhes como foi a descoberta e a luta contra o câncer de mama.

De acordo com a escritora, além de sua história que está descrita no livro, a obra também é uma homenagem a sua cunhada Carmelina dos Santos Roth que passou pelo tratamento do câncer e no domingo (15), completou dois anos de sua morte. “Muitas pessoas da minha família já passaram pelo câncer e eu sou a quinta a ter o câncer de mama. Em maio de 2015, minha cunhada Carmelina descobriu que estava com essa doença e passou a fazer quimioterapia toda semana. Depois de um ano e dois meses, ela faleceu. Digo que ela cumpriu a missão”, enaltece.

Sonia posa com as leitoras de seu livro.

(Henrique Giongo)

DESCOBERTA

No dia 15 de setembro de 2015, Sonia conta que descobriu um nódulo no seu seio esquerdo, no momento que estava tomando banho. “Olha, eu digo que as pessoas precisam saber se cuidarem, precisam se tocar, foi através disso que eu consegui identificar a doença”, destaca Sonia.

Ela já tinha um Birrardes 2 no seio direito (um tipo de bolinha que não é suspeita de câncer), e já fazia acompanhamento médico pelo fato da sua família ter histórico de câncer de mama. “No outro dia eu já fiz uma ecografia e apareceu Birrardes 4, não contei para a família, esperei fazer a biópsia para ter certeza, pois já sofríamos muito com a Carmem. Depois que veio a biópsia, com resultado de câncer evasivo, um dos mais graves, tive que fazer mastectomia total e tirar o seio inteiro. Na minha família ninguém tinha tirado os seios, apenas os nódulos, foi um grande impacto”, diz Sonia.

E olha como são as coisas...Sonia conta que em junho de 2015 havia feito o exame e não apareceu nada e em setembro já apareceu em estado avançado. “Eu entrei na oncologia do São Vicente pelo meu histórico familiar, porque normalmente eles querem uma mamografia para comprovar, mas não deu nada neste exame. Marquei a cirurgia para o dia 15 de outubro, e veja como esse câncer se espalha rápido, pois nesse dia já estava com Birrardes 6, além de que ele é muito evasivo, podendo atacar a tireoide, pulmões, rins, fígados”, cita.

MAIS UM CASO

Logo que Sonia fez a cirurgia, seu tio João Limieski (Iacho), também descobriu que estava com câncer. Então três pessoas da mesma família na luta contra essa doença. “A Carmem fazia quimioterapia toda semana, eu e o tio Iacho fazíamos a cada 23 dias. Eles precisaram fazer radioterapia também, eu não fiz, porque havia retirado os seios. O meu tio lutou por seis meses e cumpriu sua missão. Todos nós sofremos muito, mas jamais perdemos a fé e é isso que faz diferença.