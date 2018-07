Emater promove palestra sobre Compost Barn

(Foto: Lindomar Pereira)

Um novo sistema de produção de vacas leiteiras, o Compost Barn, que ainda não é comum no Brasil, tem sido assunto de grande discussão e de buscas por novas informações, a Emater de Espigão alto do Iguaçu na última quinta-feira (12), realizou importante palestra sobre o tema.

A curiosidade dos produtores pelo sistema e a busca por melhorias e investimentos nas propriedades fizeram com que a propriedade do produtor Osmar Tonin ficasse lotada para ouvir as explicações do palestrante o médico veterinário da Emater de Guarapuava, Mateus Poczynek que tem grande conhecimento no assunto “Nós temos que ser eficientes, pois as margens não são tão grandes assim, e o sistema não cabe erros, nós temos que simplesmente intender do processo para fazer o correto, o segredo é esse, intender e pensar para executar”, explica Poczynek.

A decisão para realizar investimentos nas propriedades tem que ser feita de forma técnica e planejada comenta Alcindo Penso engenheiro agrônomo da Emater de Espigão Alto do Iguaçu, pois tem muitos produtores que querem adaptar o sistema alterando alguns conceitos que não devem ser alterados.

“O Compost Barn é uma boa opção para produtores que não possuem grandes áreas disponíveis para desenvolver a atividade leiteira, pincipalmente em locais onde a agricultura familiar é predominante. Mas vale ressaltar, que o Compost Barn, assim como todo sistema de confinamento, exige cuidados e a observação de orientações técnicas para que sejam obtidos resultados positivos do ponto de visto produtivo e econômico”, orienta Penso.

PRODUTOR

Para o produtor rural Alcides Tonin, o Compost Barn é uma alternativa para o confinamento de vacas leiteiras. “É um sistema de confinamento e melhora os índices produtividade do rebanho. neste sistema de produção, tem uma redução de problemas de casco, maior facilidade de manifestação de cios, melhorando a taxa de detecção- e melhoria da qualidade do leite, com redução da CCS, e menor incidência de mastite”, cita Tonin.

O sistema de Compost Barn funciona maravilhosamente bem e o Brasil sem dúvida nenhuma tem os fatores necessários para seu bom funcionamento, mas certos detalhes, caso a caso, de construção e manutenção da cama são importantes e determinantes para o sucesso, complementa.

BRASIL

O Compost Barn foi criado por produtores de leite norte americamos, em meados da década de 80, mas apenas em 2001 começou ganhar adeptos em maior escala, porém no Brasil o sistema ainda está surgindo.

O Compost Barn consiste em uma grande área coberta de descanso para vacas leiteiras, geralmente revestidas com uma cama de serragem, aparas de madeira e esterco compostado, e seu princípio básico de funcionamento são a compostagem desta cama.

O principal objetivo é proporcionar aos animais, um local confortável e seco durante todo o ano. Produtores brasileiros que já utilizam o sistema tem mostrado satisfação com os resultados, visto a fácil adaptação dos animais e o custo significativamente menor que o Free Stall, além de terem uma nova oportunidade de renda através da venda do composto orgânico gerado pela cama, tratando- se de um adubo de excelente qualidade.