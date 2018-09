Estado garante apoio para municípios atingidos por fortes chuvas

A Defesa Civil Estadual está dando apoio aos municípios atingidos por fortes chuvas na noite de sexta-feira (24). A situação mais crítica ocorreu em Turvo, onde houve granizo e 3.200 pessoas foram afetadas, sendo que 70 ficaram desabrigadas.

Também houve ocorrência de granizo em Boa Ventura de São Roque, na mesma região. Em Toledo, Céu Azul, no Oeste, e Campo Largo, na região da capital, foram registrados vendavais. As chuvas também causaram estragos em Ponta Grossa, Reserva e Moreira Sales.

Na manhã de ontem (25), a Defesa Civil estava complementando os levantamentos e auxiliando a elaboração dos documentos para regularização e formalização de situação de emergência em Turvo.

Por orientação da governadora Cida Borghetti o órgão disponibilizou lonas ao município, além de 90 conjuntos de dormitórios, com colchão, roupas de cama e cobertores, 70 conjuntos de limpeza e 2.000 peças de roupas doadas pelo Provopar.

O secretário estadual da Saúde, Antonio Carlos Nardi, esteve em Turvo na manhã deste sábado para verificar as condições do hospital Bom Pastor, também danificado pela forte chuva.

Nardi informou que todas as providências foram tomadas, inclusive a transferência de pacientes, e que o Estado está liberando suporte de medicação e recursos financeiros para que as condições de funcionamentos da unidade sejam restabelecidas no menor prazo possível.