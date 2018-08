Ex-prefeito de Saudade do Iguaçu está entre os 25 presos da megaoperação Sicarius II

O delegado chefe da 2ª SDP de Laranjeiras do Sul, Helder Lauria, divulgou mais informações sobre a como foi deflagrada a operação Sicarius II, que aconteceu na madrugada de hoje (16).

A Megaoperação é fruto de uma investigação de cerca de um ano realizada pela Políciais Civil da 2ª SDP e Laranjeiras.

Com ela foram identificadas duas quadrilhas que atuavam nos assentamentos de Rio Bonito do Iguaçu e possuíam ramificações nas cidades de Quedas do Iguaçu, Pato Branco, Saudade do Iguaçu e Itapejara do Oeste.

Os crimes investigados são furto de madeira da empresa Araupel, roubos em propriedades rurais dos assentamentos de Rio Bonito do Iguaçu e homicídios.

Foram expedidos pelo poder judiciário 23 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão preventiva.

A operação contou com apoio da 14ª SDP de Guarapuava, 15ª SDP de Cascavel, 5ª SDP de Pato Branco, Cope, GOA e Polícia Militar, além das delegacias de Cantagalo e Palmital, totalizando um efetivo de cerca de 110 policiais.

Até o momento foram 25 pessoas presas ou conduzidas, sete armas apreendidas, uma porção de maconha e vários objetos produtos de furto/roubo.

Um ex-prefeito de Saudade do Iguaçu, da gestão de 2001-2004, Luiz Giacomini, está entre os presos na operação.

Confira o vídeo e a galeria de fotos da operação: