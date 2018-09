Fatalidade na 277: motorista forçou ultrapassagem embriagado

O acidente ocorreu na noite de ontem (8), no km 453 da BR 277, no perímetro urbano de Laranjeiras do Sul.

O acidente envolveu três veículos. Um veículo Omega, que ao forçar uma ultrapassagem, acabou colidindo frontalmente em um veículo GM/Corsa e uma Toyota/Hillux, que seguiam no sentido contrário.

No interior do veículo Omega havia dois ocupantes, o condutor de 29 anos (A. A. R.), que teve ferimentos graves, e o passageiro de 30 anos (J. N.), que teve ferimentos graves.

O condutor foi submetido ao teste de etilômetro que teve resultado positivo de 0,17 mg/l (miligrama por litro de ar expelido dos pulmões).

No veículo Corsa havia três ocupantes: o motorista de 39 anos (A. O.) que teve ferimentos graves, a passageira de 32 anos que teve ferimentos graves (E. T. D. O.), e uma criança de sete anos (A. O.) que morreu a caminho do hospital.

No veículo Hillux havia quatro ocupantes - homem de 43 anos (R. P.), homem de 37 anos (C. H.), mulher de 29 anos (C. C. H.) e outra mulher de 30 anos (D. H. P.) . Todos ilesos.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital em Laranjeiras do Sul e Guarapuava. O corpo da criança foi para o IML de Guarapuava.