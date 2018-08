Festa de Bom Jesus: fechando com chave de ouro!

“Fechamos todo o trabalho com chave de ouro!” Essa foi a frase final dita pelo organizador da festa em Honra ao Senhor Bom Jesus, Ricardo Albuquerque, durante a entrega do show de prêmios da rifa ontem (29), na comunidade de Campo Mendes, em Laranjeiras do Sul.

Com a presença dos organizadores, patrocinadores e imprensa local, os 20 prêmios da rifa foram entregues aos vencedores do sorteio, que teve cerca de 7400 concorrentes, marcando o sucesso da promoção mesmo com o curto tempo e dificuldades durante a festividade. Ricardo destacou que, além do sucesso reconhecido na rifa, as outras atrações também tiveram grande adesão do público.

Ele também deixou claro que a prestação de contas da festa deveria ter ocorrida ontem, porém, por motivos maiores esta foi adiada para quarta-feira (5), no próprio Campo Mendes. Além dos vários itens disponibilizados pelos patrocinadores, uma moto e o dinheiro em poupança foram os destaques dos prêmios. Confira os vencedores:

1° prêmio – R$ 10 mil – Robert Dalmolin da Cruz

2° prêmio – R$ 3 mil – Eliane Cordeiro Toledo Corso

3° prêmio – R$ 1 mil – Rosi do Carmo Nunes

4° prêmio – R$ 1 mil – Vilson Naginski

5° prêmio – R$ 1 mil – Alda Brusamarello

6° prêmio – R$ 1 mil – Julia Bortoluzzi

7° prêmio – R$ 500 – Ana Maria Boaroli

8° prêmio – R$ 500 – Marli da Luz Nogueira

9° prêmio – R$ 1 mil – Lirio Parizoto

10° prêmio – uma moto YBR 125, ano 2005 – Marilda F. Cella

11° prêmio – um fogão cooktop – Maria Helena dos Santos

12° prêmio – um fogão à gás – Ademir Fogaça

13° prêmio – uma bicicleta – Auto Elétrica ACL

14° prêmio – uma bicicleta – Claudio Mroczak

15° prêmio – uma bicicleta – Marcio L. Bosak

16° prêmio – um relógio de pulso – Ademar Baldin

17° prêmio – uma churrasqueira – Mateus

18° prêmio – uma churrasqueira – Cleci Ramos

19° prêmio – um micro system – Gleici Scarpari

20° prêmio – uma bateria 60 amperes – Marcos Aurélio Psibilski

Confira a galeria de imagens da entrega: