Fórum Eleitoral convoca mesários para eleições

As máquinas estão sendo preparadas e testadas (Foto: Polliana Gurnaski)

O Fórum Eleitoral de Laranjeiras do Sul já tem definido os mesários para trabalharem na eleição que acontece no dia 07 de outubro. Você já sabe se seu nome está na lista e como faz para verificar? De acordo com o chefe de cartório do Fórum de Laranjeiras, Francisco Sobieray, por enquanto foram divulgados apenas os nomes dos convocados para Laranjeiras do Sul, pois de acordo com ele, a pessoa que quiser, já pode passar no Fórum para retirar a carta convocatória.

"Depois do dia 15 de agosto teremos uma equipe trabalhando para intimar todos os mesários convocados. Porém, aqui de Laranjeiras, as pessoas que tiverem tempo, já podem retirar sua intimação”, explica Francisco. Você confere a lista de convocados no final desta matéria.

REGIÃO

Francisco destaca também, que o Fórum está fazendo concomitantemente as intimações em Nova Laranjeiras e as intimações estão disponíveis na Câmara e na prefeitura do município. Basta verificar se seu nome está na lista e procurar em um dos órgãos públicos.

De acordo com Francisco, o Cartório de Laranjeiras abrange quatro cidades. “Em 2016 tínhamos cinco cidades, depois, por rezoneamento em toda Justiça Eleitoral, Marquinho passou a pertencer à Zona de Palmital. Agora atendemos Laranjeiras, Rio Bonito, Nova Laranjeiras e Porto Barreiro”, conta.

URNAS

Ontem (8), os funcionários do Fórum também estavam testando as urnas que serão usadas nesta eleição. De acordo com Francisco, são as mesmas urnas de 2016, já cadastradas na biometria e esse teste acontece de quatro em quatro meses para verificar a funcionalidade de cada uma. “As que estão com defeito, já pedimos assistência, para que estejam em perfeitas condições de uso para o dia 7 de outubro”, explica.

QUEM NÃO PODE SER MESÁRIO?

Conforme a Lei 9.504/97, não podem ser membros de mesa receptora de votos e justificativas :

-os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, o bem assim o cônjuge;

- os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;

- as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;

- os que pertencem ao serviço eleitoral;

- os eleitorados menores de 18 anos.

Confira a lista de convocados para mesário: