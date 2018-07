França derrota a Bélgica e volta à final após 12 anos

Umtiti comemora o gol da vitória diante da Bélgica, nesta terça (Foto: Divulgação)

12 anos depois, a França está de volta a uma final de Copa do Mundo, após vencer, nesta terça-feira, a Bélgica por 1 a 0 no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo. Umtiti fez o gol da vitória de cabeça, após cobrança de escanteio, e chega à sua terceira final em um período de 20 anos.

Campeã em 1998 e vice em 2006, os franceses derrotaram os belgas em São Petersburgo com um gol aos seis minutos do segundo tempo. Griezmann cobrou escanteio e Umtiti, na primeira trave, antecipou Fellaini e cabeceou para o gol. A bola ainda desviou no volante belga antes de entrar.

Com o triunfo, os franceses enfrentam o vencedor de Inglaterra e Croácia no próximo domingo, às 12 horas (de Brasília). Já os belgas disputam o terceiro lugar contra o perdedor daquela partida no sábado, às 11 horas (de Brasília).