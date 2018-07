Frio chega com tudo em Laranjeiras no próximo fim de semana

Geada pode ser a surpresa para os próximos dias. (Foto: Divulgação/Internet)

Laranjeiras do Sul e a região da Cantuquiriguaçu podem passar pela sua primeira onda de frio intenso do ano, sendo que até uma geada supresa pode pintar nos próximos dias!

A partir de sábado (19), as temperaturas irão despencar, segundo os institutos meteorológicos. A mínima em Laranjeiras deve chegar aos 6°C, com uma grande possibilidade de chuva, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

A partir de sexta-feira (18), uma frente fria traz chuva ao Paraná. Em seguida, o ingresso de uma massa de ar polar despencará as temperaturas.

No sábado, a mínima será de 6°C e a máxima de 16°C. No domingo (20) 7°C e 17°C e na segunda-feira (21) 6°C e 18°C. Terça-feira também será um dia gelado, com mínima de 7°C, porém será quente durante alguns momentos do dia, com máxima de 22°C.

Já a partir de quarta-feira, a temperatura deve voltar a subir, sem previsão de uma nova onda de frio por enquanto, de acordo com o Simepar.

Geada

Já de acordo com o Clima Tempo, a próxima segunda-feira pode ser marcada por uma geada no início da manhã, e temperaturas que chegam até 4°C. Um baita frio de rachar!

Confira abaixo:

Clima Tempo

Sáb: 8° de mínima e 18°C de máxima;

Dom: 9°C de mínima e 18°C de máxima;

Segunda: 4°C de mínima e 17°C de máxima, com previsão de geada;

Terça-feira: 7° C de mínima e 20°C de máxima.

Tempo Agora

Sáb: 9° de mínima e 18°C de máxima;

Dom: 6°C de mínima e 17°C de máxima;

Segunda: 5°C de mínima e 19°C de máxima;

Terça-feira: 7° C de mínima e 21°C de máxima.