Frio intenso deve seguir firme até quarta-feira em Laranjeiras e região

Frio chegou com tudo em Laranjeiras do Sul! (Foto: Divulgação/Internet)

As previsões de que a semana seria de frio intenso se confirmaram na manhã desta segunda feira (21). Em Laranjeiras, os termômetros marcaram temperatura de 3° C, com sensação térmica de -1°C nas primeiras horas do dia! Já a máxima prevista não deve ultrapassar os 20°C até as 15 horas da tarde.

De acordo com o Instituto Meteorológico do Paraná (Simepar), a presença de uma massa de ar frio segue em todo o Sul do país. Mesmo assim, nesta segunda, o sol deve predominar, sendo que agora às 11 horas, até o meio dia, o Sistema indica possibilidade de geada.

O amanhecer foi gelado em todas as regiões paranaenses, com previsão e risco de geadas em algumas áreas do estado, mas principalmente entre o sul e o sudeste, também na região da Cantu, com valores mais baixos. O frio também chega ao norte do estado.

Em Laranjeiras, a expectativa é que os termômetros continuem registrando temperaturas baixas nesta semana. Até a próxima quarta (23), a mínima prevista é de3°C. Na quinta (24), a mínima sobe um pouco, marcando 7°C. Até domingo (27), a temperatura ficará entre 24°C e 14°C. Não há previsão de chuva.

Conforme o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, a presença de Sol em condições de céu claro ocorre em quase todo o estado no momento. Nas primeiras horas da manhã em algumas áreas de vales, teve formação de nevoeiros, mas bem localizados, conforme imagem de satélite pelo canal visível do GOES 16. As temperaturas agora são um pouco mais agradáveis, mesmo assim ainda baixas principalmente no sudoeste e Campos Gerais, com média de 8°C.

O centro mais intenso da massa de ar frio começa a se deslocar para o Oceano, no entanto, ainda há condições para a formação de geadas de acordo com a distribuição do mapa.

Confira: