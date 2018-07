Frio provoca a primeira geada de Laranjeiras no ano; amanhã o dia será ainda mais gelado

A moradora do Rincão em Laranjeiras do Sul registrou o gelo em cima do gramado. (Foto: Blog Meia Hora/Silmara Oliveira)

A primeira geada de 2018 foi registrada em Francisco Beltrão nesta segunda-feira (21). A temperatura no município foi de 2,5 °C, com sensação térmica de -1,2 °C durante a madrugada.

Houve formação de geadas em vários pontos da cidade, principalmente nos mais baixos. As baixas temperaturas haviam sido previstas pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) na semana passada.

Laranjeiras e região

Além de Francisco Beltrão, geou também em outras cidades do Paraná. Na região de Guarapuava, a sensação térmica foi de -4°C. Apesar das baixas temperaturas nesta segunda-feira, a tendência é de aumento gradativo das temperaturas, a partir de terça-feira (22).

Gelo cobrindo a vegetação. (Divulgação)

Laranjeiras do Sul também registrou a primeira geada de 2018, mesmo que um pouco mais tímida que de outras

regiões, ele chegou um dia depois da de Beltrão e deu as caras apenas no dia de hoje. A sensação térmica foi de 6 °C durante o início do dia, com temperaturas de 8,5 °C marcadas nos termômetros.

A geada, que já havia sido prevista pelo Simepar, atingiu a nossa região da Cantuquiriguaçu devido a uma massa de ar frio e seco, a qual continua provocando declínio nas temperaturas até amanhã (22), quando a mínima deve atingir a casa dos 3 °C, enquanto a máxima fica em 20 °C. Apesar do frio, segundo sistema, nenhuma geada deve atingir a região.