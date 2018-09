Fumar: que tal apagar essa ideia?

Ruim para a saúde quem consome, para quem não consome e para quem o produz. Assim é o cigarro de tabaco: um problema crônico social e de saúde pública. Na quarta (29) em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, o momento é de reflexão. Os dados de usuários e dos problemas de saúde causados pelo tabaco assustam!

NADA INOFENSIVO

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o número de usuários do tabaco já ultrapassa a marca de 1 bilhão. Cerca de 13% de toda a população do planeta costuma dar uma ‘apitada’ cotidianamente. No Brasil, mais de 150 mil pessoas morrem por ano em decorrência do consumo do cigarro, ou 428 pessoas por dia.

Aparentemente inofensivo e por muitas vezes sinônimo de relaxamento, o ato de fumar é um dos maiores responsáveis por problemas respiratórios, cardiovasculares, de pele, na saúde bucal e até mesmo causa a impotência e infertilidade.

COMO OCORRE?

O Tabagismo ocorre pela dependência à nicotina, substância presente no cigarro e que é a responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão: os fumantes têm cerca de 20 vezes mais chances de desenvolver a doença. O Instituto Nacional de Câncer (INCA), do Brasil, contabiliza, em média, 28 mil novos casos de tumores pulmonares ao ano.

Ainda, segundo o instituto, o vício ao tabaco é responsável por 12,6 % ao ano de todas as mortes em solo nacional. 43% dos infartos agudos do miocárdio e outros eventos cardiovasculares, 34% de todos os casos de Doença Crônica Obstrutiva Crônica e 5% dos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), são causados pelo cigarro de tabaco. Ao todo, a droga, lítica no Brasil, é também a causadora de 50 doenças crônicas.





FÉ E SUPERAÇÃO

Nelci Rodrigues da Silva tem 64 anos e é morador de Laranjeiras do Sul. Há 15 anos ele abandonou o ato de fumar. “Fumei durante 35 anos. Mas cheguei a um ponto da minha vida em que os problemas de saúde começaram a aparecer. Não tinha mais olfato, meu fôlego estava bastante comprometido e foi então que tomei a decisão de mudar de vida. Conversei como o ‘cara lá de cima’ (Deus), me agarrei nele e consegui. Nos primeiros quatro dias foram difíceis, após isso foi mais tranquilo. Tudo melhorou, meu fôlego e minha qualidade de vida de modo geral”, diz Nelci.

ATITUDE

A coordenadora do Programa Municipal de Controle do Tabagismo, de Laranjeiras do Sul, Nívian Cristina Ross conta que existem diversos tipos de dependência do cigarro. “Temos desde a dependência física, a psicológica e a comportamental. Nosso grupo realiza um encontro por semana. Neles, temos uma equipe, com médico, nutricionista, psicólogo, farmacêutico e enfermeiro. Todos trabalham juntos os mais variados aspectos do tabagismo."

"É importante participar do grupo pela troca de experiências, as pessoas entendem que não estão sozinhas no mesmo barco. Isso motiva muito em busca do abandono ao cigarro. Quem tiver interesse em participar pode procurar a Unidade Básica de Sáude mais próxima de sua casa, deixar seu nome e telefone, para que possamos entrar em contato. Ou, ir diretamente ao Posto da Barão do Rio Branco, às 15 horas do dia 14 de setembro, quando será realizada mais uma reunião”, diz Nívian.

Há muitos motivos para parar de fumar agora! Sobre alguns você sequer imagina, e nunca é demais insistir para que um vício seja tratado.