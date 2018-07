Gaeco faz operação contra fraude a licitações para coleta de lixo

36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Gaeco (Foto: Divulgação)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Grupo Especial de Proteção ao Patrimônio Público (Gepatria) de Guarapuava deflagraram na manhã de ontem (24) a Operação Container, que apura a prática de crimes de cartel, fraude a licitação, corrupção ativa e passiva e crimes contra o meio ambiente para contratação do serviço de destinação de resíduos sólidos.

Outros 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em escritórios do IAP e em empresas e residências de Araucária, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Nova Esperança do Sudoeste, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Salto do Lontra, Cafelândia e Umuarama.

A ação acontece com apoio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Polícia Militar. Fatos ocorridos a partir de 2014 respaldaram a operação.

De acordo com o coordenador do Gaeco, Leonir Batisti, as investigações iniciaram em 2014 e referem-se às empresas que conduzem as licitações das prefeituras do contrato de coleta de resíduos sólidos. “As prefeituras são obrigadas a fazer licitação e de alguma forma essas empresas atuam no próprio processo, não só fornecendo orçamentos, mas também escolhendo o que cada uma delas participaria. A investigação é para esclarecer, pois é como se houvesse um ‘loteamento’ de qual empresa participa onde. E, nessas circunstâncias, eles conduzem até mesmo o preço”, cita Batisti.

Ainda segundo ele, para que isso fosse possível, provavelmente pagaram propina a servidores, ou a prefeitos, fraudam documentos. “Basicamente é isso que estamos investigando”, conta.

Batisti esclarece que o período de investigação é amplo, porém as informações se intensificaram em 2014. “As investigações continuarão, para eventual desdobramento na área de corrupção. Temos identificação de que isso acontecia, mas não temos todos os casos”, diz.

ESCLARECIMENTO

Com relação a Laranjeiras ter sido citada no caso, o chefe da operação destaca que havia uma empresa do grupo. “Não posso afirmar que Laranjeiras tinha contrato com qualquer uma das empresas”, completa.

Em nota, a prefeitura de Laranjeiras do Sul, esclareceu que a Administração Municipal não é alvo da operação, mas que pode sim ter sido vítima da suposta organização criminosa. Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

"No que diz respeito a operação contra fraudes em licitações de coleta de lixo em 11 cidades do Paraná, incluindo Laranjeiras do Sul, esta Prefeitura esclarece o seguinte: a Administração Municipal não é alvo da referida operação, que mira em dois técnicos do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), de Curitiba e Francisco Beltrão, e proprietários de empresas prestadoras de serviços desde 2014, segundo noticiou a imprensa paranaense nesta terça-feira, 24. Contudo, é importante ressaltar que Laranjeiras do Sul pode, sim, ter sido vítima da suposta organização criminosa que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) hoje investiga.

Faz-se necessário assegurar aos laranjeirenses que, de nossa parte, não há motivos para preocupação, uma vez que, a licitação vigente no Município com vistas à prestação dos serviços em questão foi realizada com base na lisura que todo certame licitatório requer, como é de praxe no cotidiano desta Administração atual. Tanto que, para vencer o processo licitatório, a “Limpeza e Conservação Pema LTDA”, que atualmente presta esse serviço, precisou oferecer desconto na ordem de R$ 175.000,00 ao ano à economia municipal em relação aos valores orçados. Em comparação com a licitação anterior, o desconto sobe para 20,5% - de R$ 220,00/tonelada por R$ 175,00/tonelada.

Esperamos que a administração antecessora tenha tido o mesmo cuidado e a mesma retidão, preservando assim a imagem do Município perante aos demais paranaenses e à nação brasileira. Diante do exposto, a Prefeitura de Laranjeiras do Sul confia que a verdade venha à tona, que a Justiça seja feita e que, portanto, os malfeitores sejam punidos.

Berto Silva

Prefeito de Laranjeiras do Sul-PR"